Que vaut le film "On est fait pour s'entendre" avec Sandrine Kiberlain et Pascal Elbé ?

À l'affiche mercredi, la comédie "On est fait pour s'entendre" de et avec Pascal Elbé au côté de Sandrine Kiberlain

"On est fait pour s'entendre" : vous connaissez bien cette phrase qui a été celle d'une émission de Flavie Flament sur RTL. C'est désormais aussi le titre d'un film, réalisé par Pascal Elbé. Il s'agit d'une comédie romantique qui évoque la malentendance, autrement dit les problèmes d'audition...

Problème dont souffre Antoine, prof quinquagénaire qui passe pour un étourdi auprès de ses élèves mais aussi auprès de ses fiancées qui le trouvent déconnecté alors qu'en fait, Antoine entend de moins en moins bien. Claire, sa nouvelle voisine, n'en peut plus de subir la sonnerie de son réveil-matin poussé au maximum. Elle débarque comme une furie, sans savoir que cette visite matinale va changer leur vie à tous les deux.

Qui sont Claire et Antoine dans le film ? Sandrine Kiberlain et Pascal Elbé lui-même... Couple de cinéma inédit : beaux, drôles, charmants, touchants... On est fait pour s'entendre est une de ces comédies remarquablement écrites, dans le parfait tempo ping-pong qu'on aime, élégamment mise en scène et qui part en plus d'un fait bien réel concernant Pascal Elbé...

L'acteur-réalisateur n'a que 54 ans mais depuis des années, il souffre lui-même de gros problèmes auditifs. Dans son film, il évoque la difficulté d'accepter ce handicap et de passer à l'étape suivante : se faire appareiller.

Résultat à l'écran, une pure comédie, de la romance et du fond... Les comédies qui parlent du handicap, c'est risqué ? Le public va les voir ? Rappelons juste les 19.5 millions d'entrées d'Intouchables. Quand c'est fait avec finesse, tendresse et drôlerie, qu'on rit avec sans se moquer : ça marche ! On est fait pour s'entendre va vous toucher car, au-delà de la surdité, c'est aussi une ode au partage, au fait d'aller vers l'autre.

Intéressant aussi de voir ce 3e film de réalisateur signé Pascal Elbé, avec Sandrine Kiberlain qui elle vient de passer derrière la caméra pour la première fois. Ces deux-là se dévoilent sans doute plus intimement dans leurs films, plus humblement aussi.

Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé mais aussi Valérie Donzelli, Emmanuelle Devos, François Berléand ou Marthe Villalonga dans le tendre et réjouissant On est fait pour s'entendre à découvrir à partir du 17 novembre au cinéma.