publié le 14/09/2018 à 12:26

Le mythique duo NTM est de retour. Les rappeurs JoeyStarr et Kool Shen ont dévoilé, jeudi 13 septembre 2018, à minuit, un morceau, intitulé Sur le drapeau. Ils partagent ce titre avec le talentueux rappeur Fianso (Blanc-Mesnil). La chanson est tirée de l'album 93 Empire, projet musical du jeune artiste de 32 ans.



Ce titre est le premier que le duo enregistre depuis plus de vingt ans après le carton de leur album Suprême NTM, sorti le 20 avril 1998 et vendu à plus de 800.000 exemplaires. Et grande nouvelle pour les fans : le groupe prépare bel et bien un nouvel album qui doit sortir en 2019. Plusieurs concerts devraient d'ailleurs être annoncés pour défendre ce projet sur scène.

En 2017, NTM avait "mouillé le maillot" à l'AccorHotels Arena de Paris. "C'est quelque chose d'organique NTM. Ce n'est pas l'un sans l'autre", avait confié JoeyStarr sur RTL. Les deux artistes sont d'ailleurs attendus ce vendredi 14 septembre 2018 à la Fête de l'Huma, le dernier concert de leur mini-tournée des trente ans du groupe débutée en mars à Paris-Bercy.

Le featuring entre @Fianso et Supreme NTM s'annonce lourd !! Et pour tous ceux présents à la Fête de l'Huma' ce week-end, Fianso sera sur scène pour présenter leur son en exclu ! ¿ pic.twitter.com/8xTR10hWRW — RAPR&B (@RAPRNBlemag) 12 septembre 2018