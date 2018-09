publié le 27/09/2018 à 15:13

Leur collaboration est explosive. Le rappeur Fianso a dévoilé, mercredi 26 septembre 2018, sur YouTube, le clip de la chanson Sur le drapeau, en compagnie du groupe NTM. On y découvre les deux rappeurs plus en forme que jamais.



Sur scène ou bien en voiture décapotable, le duo n'a rien perdu de son éclat. Micro et serviette en mains, JoeyStarr et Kool Shen mouillent le maillot comme ils savent si bien le faire. Le titre avait été divulgué le 13 septembre 2018 et joué lors de la Fête de l'Huma, le lendemain soir.

Celui-ci marquait le retour des deux rappeurs, qui, rappelons-le, n'avait pas posé ensemble sur un morceau depuis plus de vingt ans après le carton de leur album Suprême NTM, sorti le 20 avril 1998. Le groupe prépare, selon leur attaché de presse, un album qui devrait voir le jour en 2019. Aucune information supplémentaire n'a été dévoilée.