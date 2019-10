publié le 09/10/2019 à 17:02

L'univers Marvel n'a pas fini de nous surprendre. Alors que la Maison des Idées a déjà un calendrier très chargé côté séries pour la plate-forme Disney+, un autre show est prévu pour 2020. Intitulé Helstrom, il sera diffusé sur la plate-forme Hulu au printemps 2020.

Comme le rapporte le média américain Deadline, le tournage d'Helstrom a démarré le 7 octobre 2019. Cette fiction est adaptée des aventures de Daimon Hellstrom, le Seigneur des Enfers, dont la première apparition dans les comics remonte à septembre 1973, dans Ghost Rider (vol.1) # 1.

Le rôle principal de Daimon sera assuré par Tom Austen (The Royals). Le comédien partagera l'affiche avec Sydney Lemmon (Fear The Walking Dead) qui incarnera Ana Hellstrom, sa sœur. Leur mère, Victoria sera jouée par Elizabeth Marvel (Homeland). Robert Wisdom (Prison Break) aura le rôle du Fossoyeur, Ariana Guerra (Five Feet Appart) de Gabriella Rosetti, June Carryl (Amour, piments et bossa nova) du docteur Louise Hastings et Alain Uy (Desolation) de Chris Yen, l'associé d'Ana.

Démons et enquêtes au programme

Le pitch d'Helstrom ? Une chasse aux démons (on pense à Buffy) à la sauce Marvel Studios. Daimon est en effet un professeur le jour et un exorciste la nuit.

"Dans sa bataille contre un monde caché, il est déterminé à éliminer les démons et ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas été vaincus", précise la description du personnage relayée par Deadline. On ignore s'il aura les mêmes aptitudes et style dans les comics, à savoir un trident en métal infernal et des artefacts magiques, tel le Nécromantéion (un cristal de vision magique) ou s'il pourra réaliser des rites magiques et complexes.

De son côté, Ana, sa sœur, dirige "une maison de vente aux enchères et le jour et punit, une fois la nuit tombée, ceux qui font du mal à autrui". Elle cherche aussi à débarrasser le monde des hommes comme son père (un mystérieux tueur en série), dont elle craint le retour. Victoria, la mère de Daimon et Ana, se bat contre "des démons réels et imaginaires". Elle était internée pendant 20 ans et espère désormais reconstruire ses liens avec ses enfants.

Dans leur quête, Daimon et Ana sont aidés par une fine équipe. Le Fossoyeur est le gardien du monde occulte et utilise son savoir pour combattre les démons. La psychologue Louise Hastings dirige l'hôpital où se trouvait Victoria. Depuis des années, elle veille sur la famille Helstrom. Gabriella Rosetti est envoyée par le Vatican pour prêter main-forte à Damian. Elle veut sauver tout le monde, y compris Damian. Enfin, Chris Yen est l'associé d'Ana et son "frère de substitution". Il assure sur tous les fronts pour aider au mieux la jeune femme.