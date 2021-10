Ce samedi 16 octobre 2021, Nolwenn Leroy était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, pour parler de ses premiers pas en tant que comédienne dans Claire obscure, le vingt-cinquième épisode de Capitaine Marleau réalisé par Josée Dayan et diffusé sur France 2. Durant l'émission, la chanteuse en a profité pour révéler les coulisses du tournage comme son baiser avec Bénabar, également au casting, ou encore "la scène la plus difficile à tourner" pour elle.

Autre actualité : son retour imminent dans les bacs avec La cavale, son nouvel album studio disponible dès le 12 novembre prochain. Deux extraits intitulés Brésil, Finistère et Le tournis sont d'ores et déjà disponibles. Dans cet opus, le huitième de sa carrière, l'artiste aux plus de trois millions d'albums vendus se raconte à travers les mots de Benjamin Biolay : "Il y a des chansons très personnelles", a-t-elle notamment affirmé.

Ce matin, Nolwenn Leroy a également raconté avec beaucoup d'humour son incroyable rencontre avec une star internationale dans les coulisses d'une émissions de télé. Enfin, elle a aussi évoqué son éventuelle participation en tant que coach dans The Voice, après avoir refusé plusieurs fois de s'assoir dans le célèbre fauteuil rouge... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

