publié le 12/03/2021 à 23:58

Les César 2021 tiennent leur séquence choc. Vers le milieu de la soirée, juste avant la remise du César du Meilleur costume par Corinne Masiero, l'actrice connue pour la série Capitaine Marleau, est arrivée avec une peau d'âne en peluche, les jambes et les bras recouvert de faux sang. Et des tampons hygiéniques transformés en boucles d'oreilles.

Une entrée surprise pour l'assistance de l'Olympia et le public derrière leurs écrans. Avec cette tenue, Corinne Masiero fait un clin d’œil sanglant et engagé à Catherine Deneuve dans Peau d'âne de Jacques Demy. "J'ai un autre costume plus cinéphile", explique l'actrice qui enlève la peau d'âne pour nous montrer une robe couverte de sang "Carrie va au bal du Diable".

Puis sans prévenir, Corinne Masiero se déshabille en déclarant que ce costume est celui de "Qui veut la peau de Roger l'intermittent parce que maintenant on est tout nus". À la fin de sa phrase, l'actrice a levé le poing en signe de soutien aux intermittents sous les applaudissements de la salle. Sur son corps, elle avait marqué : "No Culture, No Future" et dans son dos un jeu de mots sur le "rends l'argent" lors de l'affaire François Fillon.