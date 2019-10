Netflix veut lutter contre le partage de mots de passe

publié le 19/10/2019 à 01:02

Le partage des mots de passe, une pratique fréquente chez les aficionados de la plateforme de streaming, pourrait bientôt prendre fin. Lors d'une interview, les dirigeants du géant Netflix ont déclaré vouloir partir en chasse contre cette pratique. La raison : l'énorme manque à gagner pour la société.

A 15,99 euros par mois pour quatre écrans, nombreux sont ceux qui en profitent. Selon le rapport Médiamétrie paru ce mois-ci, plus de 90% des abonnés français bénéficieraient de cette technique gratuite, révèle Le Point. Or, du côté de la plateforme, les pertes sont énormes : environ 2 milliards par an, d'après les estimations de CordCutting.

D'autant que cette pratique est contraire aux conditions d'utilisations de la plateforme. Normalement, "le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via la plateforme, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer".

Une limite du nombre d'appareils

Netflix a déjà commencé à limiter à 4 le nombre de périphériques sur lesquels peuvent être regardés les séries et films qu'il propose. Mais une autre solution, qui irait plus loin, pourrait être mise en place : un plafond du nombre d'appareils associés sur chaque compte. Autrement dit, un appareil non connu du service ne pourra pas être utilisé pour accéder à la plateforme.

Le géant américain, qui comptait 5 millions d'abonnés en février dernier, devra néanmoins faire attention aux mesures qu'il prend s'il ne veut pas être boudé par ses abonnés, à l'heure où une multitude de plateformes - dont notamment Disney+, Salto et Canal+ - se battent déjà pour le concurrencer.