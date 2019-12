publié le 29/12/2019 à 10:15

Nouvelle année, nouvelles résolutions, nouvelles saisons et aussi nouvelles séries ! Netflix réserve à ses abonnés, dès le mercredi 1er janvier, Messiah. Eva Geller, agent de la CIA, enquête sur l'histoire d'un homme, ses origines et qui se fait remarquer internationalement avec ses actes de perturbation de l'ordre public. Les fans de vampires pourront aussi découvrir la mini-série Dracula, par les mêmes réalisateurs que Sherlock.

L'autre temps fort de ce mois sera le retour de Sex Education avec sa saison 2, à partir du vendredi 17 janvier. Otis, le "sexpert", revient donner des conseils à ses camarades lycéens. La série s'attaque, sans cliché et avec humour, à un tabou : la sexualité des jeunes.

Films, séries, documentaires... Si vous avez envie de refaire votre bibliothèque de films et séries en 2020, peut-être que ces nouveaux programmes pourront vous plaire.

Les séries

> Messiah ' Season 1 Official Trailer ' Netflix Date : 20/12/2019

Messiah - (1er janvier) : au lendemain de la Saint-Sylvestre sort la série originale de Netflix Messiah. Michelle Monaghan (Mission Impossible) interprète Eva Geller, au CIA, enquête sur un curieux personnage qui réalise des miracles partout où il va, tel un messie. Syrie, Texas, il passe même par Israël, où on retrouve l'acteur français Tomer Sisley, jouer le rôle d'un agent du Mossad.

Dracula - (4 janvier) : adaptée du roman éponyme de Bram Stoker, Dracula se passe en Transylvanie, en 1897. La minisérie de trois épisodes suit les aventures du vampires dans ses plans contre le Londres victorien.

Sex Education - saison 2 (17 janvier) : Otis est vierge, Otis n'arrive pas à se masturber et pourtant Otis en connaît un rayon sur le sexe, et ce, grâce à sa mère, sexologue. Dans la saison 2, les adhérents repartent suivre les aventures du jeune de 16 ans et son cabinet de thérapie sexuelle clandestin.

AJ and The Queen - (10 janvier) : Netflix embarque ses adhérents dans l'histoire d'une drag queen en galère avec une enfant de 10 ans, passagère clandestine et qui traversent l'Amérique ensemble en van.

Mais aussi : Medical Police (10 janvier), Jusqu'à l'aube (10 janvier), Titans (saison 2, 10 janvier), Grace and Frankie (Saison 6, 15 janvier), Hip-Hop Evolution (Saison 4, 17 janvier), October Faction (23 janvier), L'Essor de l'Empire Ottoman (24 janvier), Next In Fashion (29 janvier), Ragnarök (31 janvier), Bojack Horseman (Saison 6, partie B, 31 janvier) et I am a Killer (saison 2, 31 janvier).

Les films

> Uncut Gems ' Official Trailer HD ' A24 Date : 20/12/2019

Uncut Gems (31 janvier) : Dans le film des frères Safdie, un bijoutier new-yorkais loquace avec des dettes qui s'accumulent et des percepteurs qui le cernent de près, risque tout dans l'espoir de rester à flot... et en vie.



Vivre deux fois (17 janvier) : Emilio cherche le grand amour de sa jeunesse avec l'aide de sa fille et de sa petite-fille. Renouera-t-il avec cet amour perdu avant que sa mémoire ne le trahisse ?



Mais aussi : L'Amour à des tâches de rousseur (3 janvier) et Tyler Perry "rupture fatale" (17 janvier).



Du côté de la jeunesse : Tut Tut Cory Bolides (4 janvier), Super détectives (saison 2, 10 janvier), Kipo et l'âge de Animonstres (14 janvier), Bienvenue chez Mamilia (Partie 2, 20 janvier).



De nombreux documentaires vont aussi intégrer le catalogue de Netflix. Ce mois-ci vous pourrez regarder : Le Sexe en bref (2 janvier), Cheer (8 janvier), Pandémie (22 janvier), La Terre, la nuit (29 janvier).