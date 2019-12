publié le 08/12/2019 à 21:45

"Que le chaos commence". C'est avec cette phrase choc que Netflix a choisi d'annoncer ce dimanche 8 décembre la date de sortie officielle de la saison 4 de La Casa de Papel. La plateforme de vidéos à la demande a dévoilé la date de diffusion de la série à succès avec un teaser diffusé sur son compte Twitter officiel.

En effet, on peut y voir tour à tour les célèbres braqueurs et leurs masques de Salvador Dali, le tout entrecoupé des quatre mots en lettres capitales du slogan : "QUE"- "LE" - "CHAOS" - "COMMENCE". Sur un fond noir très sobre, Tokio, Rio, Mónica Gaztambide, dite Stockholm désormais, Bogota, Helsinki, Marseille, Berlin, l’inspectrice rebaptisée Lisbonne, Denver, Rome, Le Professeur et enfin après quelques secondes d'attente, Nairobi. Un signe qui pourrait présager de la présence de l'actrice dans la saison 4 de La Casa de Papel. Son personnage avait pourtant été laissé dans une très mauvaise posture à la fin de la saison 3.

C'est une nouvelle attendue qui a dû ravir tous les fans de la série espagnole à succès. Reste à savoir si elle remportera le même succès d'audience que la saison 3. Diffusée en août 2019, seulement une semaine après sa sortie, la série comptabilisait déjà un chiffre incroyable de visionnages, avec 34,4 millions de foyers l’ayant regardée. En août dernier, plusieurs acteurs de la série avaient déjà félicité les équipes et posté des messages émouvants pour leurs collègues, laissant supposer que le tournage était presque terminé.