"You", Elite", Stranger Things"... Le calendrier des 11 blockbusters de Netflix

publié le 28/04/2021 à 21:08

C'est une question qui revient encore et encore : "Quand va enfin sortir la suite de cette série que j'adore ?" Netflix, le service de streaming préféré des Français, continue de donner régulièrement des nouvelles de ces blockbusters qui fascinent et sont souvent ceux qui déclenchent l'acte d'abonnement.

Si la plateforme américaine n'est pas particulièrement transparente avec ses chiffres et ses résultats d'audience, Netflix a concédé quelques informations sur ses plus grands succès. On sait par exemple que la série de fantasy The Witcher avec Henry Cavill était l'une des plus vues de l'histoire de la plateforme. Une série qui, contrairement à The Queen's Gambit, autre immense succès, aura d'autres saisons. Belle occasion de fidéliser le public. Même destin pour l'espagnole La Casa de Papel, la française Lupin ou les bien installées Stranger Things ou Sex Education.

Nous avons donc rassemblé en un seul et même endroit les dernières informations sur ces saisons tant attendues. À vos agendas !

C'est pour quand ?

1 - You, saison 3

Le stalker le plus célèbre de la télévision sera bientôt de retour. En novembre dernier, Netflix annonçait que les aventures de Joe Goldberg (Penn Badgley) continueraient dans une troisième saison prévue pour l’année 2021. Depuis le 20 avril, la date s'est précisée. L'un des grands chefs de Netflix, Ted Sarandos, a révélé que la prochaine saison de You sera diffusée à la fin de l’année, et plus précisément au cours du quatrième semestre.

2 - Elite, saison 4

Les élèves toujours très bien habillés de Las Encinas feront leur rentrée le 18 juin prochain. l'information a été officialisée avec un teaser plus "caliente" que jamais. Les fans retrouveront donc Arón Piper (Ander), Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) et Georgina Amorós (Cayetana) mais aussi de nouveaux visages. Et attention, fin février, Netflix annonçait sur ses réseaux sociaux le renouvellement de la série ibérique une cinquième saison.

> Élite - Saison 4 | Date de lancement VF | Netflix France

3 - The Witcher, saison 2

Première frustration pour cette liste. La saison 2 de The Witcher est attendue pour 2021... mais aucune date officielle précise n'a encore été révélée par Netflix. La showrunneuse Lauren S. Hissrich a cependant précisé que le temps du montage et de la post-production ne devrait pas repousser la série à l'an prochain. Platige Image, la société en charge des effets spéciaux devrait livrer son travail durant l'été. Techniquement, la saison 2 pourrait être prête à la diffusion en août ou septembre. Il faut dire qu'Henry Cavill s'est blessé pendant le tournage et que le coronavirus n'a pas aidé à tenir le planning de la production, mais toutes les images sont en boîte officiellement depuis mars 2021.

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob — The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021

4 - Stranger Things, saison 4

Sur Instagram, David Harbour (le shérif Jim Hopper) a révélé que la quatrième saison de la série était prévue pour début 2021.... Mais ça, c'était avant que le coronavirus ne vienne bousculer tous les agendas d'Hollywood. D'après le comédien Finn Wolfhard (Mike) cette saison 4 pourrait être diffusée au "début... de l'année 2022". Il va falloir être très patient. Mais voyons le verre à moitié plein, si cette quatrième saison met du temps à arriver sur nos écrans, on sait qu'il ne s'agira pas de la conclusion définitive. Ross Duffer, le co-créateur de la série, a confirmé qu'une cinquième saison verrait le jour.

5 - Lupin, partie 2

Les fans de Lupin l'attendaient. Après des mois de suspense, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la Partie 2 de la série portée par Omar Sy. Après le succès colossal des premiers épisodes, Lupin fera son grand retour à "l'été 2021". Assane (Omar Sy) continuera sa vengeance contre le clan Pellegrini, qui a détruit sa famille. Sauf que notre gentleman cambrioleur n'avait pas prévu que le plan ne fonctionne pas... et qu'il mette en danger les siens.

> Lupin Partie 2 | Teaser officiel I Netflix France

6 - Sex Education, saison 3

Netflix continue de garder le secret quant à la sortie de la saison 3. Le tournage est terminé depuis mars 2021, comme pour The Witcher, et on peut espérer y voir plus clair dans les prochaines semaines. En janvier dernier, Asa Butterfield (Otis), annonçait que cette nouvelle saison allait faire un saut dans le temps. Des membres de l'équipe ont révélé qu'il y aurait deux nouveaux personnages. La saison a aussi été tournée en hiver et ce changement de saison devrait changer l'ambiance toujours très lumineuse et colorée de la série.



7 - Umbrella Academy, saison 3

Il va falloir être très patient. Netflix a bien confirmé l'existence d'une saison 3 mais nous sommes encore loin d'avoir une date de lancement ! Le tournage a été annoncé à la fin de l'année 2020 et il faudra probablement patienter de longs mois avant de voir arriver les nouveaux épisodes sur la plateforme. La série est particulièrement riche en effets spéciaux (ce qui est chronophage) donc il est probable que nos super-héros nous fassent patienter jusqu'en 2022...



8 - La Casa de Papel, saison 5

Les premières rumeurs sur cette saison 5 annonçaient une diffusion en avril 2021. Mais vous aurez remarqué que ce mois d'avril est bientôt terminé et que nous n'avons pas de nouveaux épisodes à nous mettre sous la dent. Netflix n'a toujours pas officialisé la date de sortie de cette cinquième partie.



9 - The Crown, saison 5

Pas de date de diffusion là encore, mais nous avons récemment appris la date de début du tournage de cette saison 5 qui va, une nouvelle fois, voir son casting entièrement changer. Après deux saisons dans la peau d'Elizabeth II, Olivia Colman cédera sa couronne à Imelda Staunton que les fans de Harry Potter connaissent bien. Le prince Charles et Lady Diana changeront également de visages, puisque Dominic West et Elizabeth Debicki prendront le flambeau de Josh O'Connor et Emma Corrin. Le tournage devrait commencer en juillet 2021 dans le nord de Londres.



10 - Emily in Paris, saison 2

Même incertitude pour la comédie romantique qui explore les rues et les clichés de la vie parisienne. Le tournage de la série devrait néanmoins commencer à partir de ce printemps 2021 et durer tout l'été. De quoi profiter d'un Paris sous le soleil. Darren Star, le créateur, espère quant à lui retrouver le public de Netflix à l'automne "si tout va bien". On croise les doigts.



Darren Star was not bothered by any "Emily in Paris" criticisms and says season 2 of the Netflix series begins filming in May. pic.twitter.com/TdFcVzYZI9 — AP Entertainment (@APEntertainment) April 13, 2021

11 - La Chronique des Bridgerton, saison 2Là encore. Il est beaucoup trop tôt pour avoir une date de sortie. La saison 1 a été diffusée en décembre 2020 seulement ! La production de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait démarrer au printemps 2021 pour une livraison d'ici à la fin de l'année. Côté scénario, la série semble suivre la logique des romans qui sont à l'origine de cette adaptation télévisée. Chaque nouveau tome explore les aventures et les amours d'un personnage en particulier. Le tome 2 est centré sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa quête du grand amour. Sa prétendante, Kate Sharma sera d'ailleurs incarnée par Simone Ashley que les fans de la série Sex Education connaissent bien. Regé-Jean Page, l'interprète du duc de Hastings, l'époux de l'héroïne Daphne (Phoebe Dynevor), sera quant à lui absent de la saison 2.