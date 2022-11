Ce mercredi 2 novembre, ils seront encore des dizaines de milliers à chercher un lien sur l'application Telegram pour regarder gratuitement et en toute illégalité la dernière rencontre du PSG en phase de poule de la Ligue des champions chez la Juventus de Turin. Diffusé en exclusivité par les chaînes Canal+ et RMC Sport, qui ont dépensé des centaines de millions d'euros pour s'offrir les droits de la compétition, le match sera aussi proposé en qualité HD et sans fenêtres publicitaires intempestives dans des groupes de discussion semi-publics sur la messagerie russe. Comme à chaque sortie de Kylian Mbappé et ses coéquipiers cette saison.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-piratage en début d'année, l'application Telegram s'est imposée comme l'une des solutions alternatives les plus prisées des spectateurs de foot confrontés au tarissement du nombre de sites de streaming diffusant illégalement les compétitions sportives.

Les ordonnances de blocage dynamiques instaurées par la nouvelle loi ont permis de débrancher près d'un millier de sites illicites de streaming et de diminuer de moitié l'audience globale du piratage sportif, selon l'Arcom, l'autorité chargée de faire appliquer les décisions de justice. La chaîne BeInSports évoque même une division par quatre les soirs de Ligue des champions. Si ces mesures de blocage ont dissuadé de nombreux internautes de continuer à pirater le sport, près d'un consommateur sur deux se serait toutefois reporté vers d'autres solutions, comme les IPTV illicites, donnant accès à des milliers de chaînes de télévision pour quelques dizaines d'euros par an, ou les VPN, des logiciels payants permettant de contourner les blocages techniques.

Les pirates ont migré sur Telegram ces derniers mois

L'application Telegram a pour elle la facilité d'accès et d'utilisation. Accessible gratuitement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, à la seule condition de lier un numéro de mobile, la messagerie abrite de nombreux groupes dédiés au foot en streaming dont les liens se partagent par centaines sur les réseaux sociaux les week-ends et les soirs de matchs. Dans ces espaces gratuits, suivis parfois par des dizaines de milliers de membres, les pirates diffusent les flux des rencontres de Ligue 1 et de coupes d'Europe en direct mais aussi les affiches de Premier League ou de Liga. Ils proposent aussi des agendas des matchs à suivre au fil des jours sur leurs canaux secondaires, où la Formule 1, le tennis, le rugby et même le cinéma et les séries sont également au programme. L'équivalent d'un abonnement à Canal+, BeINSports et Netflix dans une simple application mobile.

Un compte Telegram très actif depuis le début de saison suivi par près de 30.000 personnes Crédit : DR

"Telegram fait partie des réseaux sociaux que l'on surveille et auxquels on envoie régulièrement des demandes de retrait", confirme Caroline Guenneteau, secrétaire Générale Adjointe de beIN Media Group, jointe par RTL. "Les messageries ont un peu dévoyé leur coeur de métier en laissant la possibilité de créer des groupes qui permettent de décupler l'accessibilité des contenus illégaux. Mais on suit les pratiques des internautes et on arrive bien à identifier ce qu'ils font", assure-t-elle.

L'application Telegram est aussi depuis deux ans dans le viseur de la société LeakID, qui œuvre à protéger les contenus de BeINSports, Canal+, la LFP et de nombreux autres détenteurs de droits en France et à l'étranger. "On avait d'abord repéré l'application pour du piratage de presse car elle était utilisée pour partager des PDF de quotidiens et magazines. À l'époque, ils ne fermaient rien. Le live streaming de foot est apparu il y a quelques mois et est en plein essor. Mais on travaille bien avec eux désormais", explique le fondateur de LeakID, Hervé Lemaire, qui a également contribué à endiguer la diffusion de matchs de foot en direct sur Twitter après l'intégration de l'outil live de Periscope dans le réseau social l'an dernier.

Cette entreprise de 80 personnes mobilise un algorithme propriétaire et différentes techniques pour traquer les liens illicites. Les soirs de match, elle passe en revue les hashtags et un certain nombre de mots-clés pour accéder aux groupes pirates où sont diffusées les rencontres. "À partir d'un certain niveau de trafic, quand un groupe commence à se faire connaître, on va les voir rapidement. Les liens vont finir par circuler de façon trop importante pour rester confidentiels", explique Hervé Lemaire.

Une fois constatée l'infraction, l'entreprise met en place une procédure de notification et de retrait à l'endroit de la plateforme. Le délai de fermeture d'un groupe peut aller de 30 minutes à 24 heures en moyenne. "Le problème avec les live de foot, c'est que fermer un lien 24h après est inutile. Certaines demandes sont exécutées plus rapidement que d'autre, probablement un coup de chance lorsqu'un salarié passe devant quand on envoie la notification. On demande à Telegram la mise en place une équipe plus réactive pour fermer les liens sur le sport. Mais ça va venir", veut croire l'expert.

Les suppressions de chaînes Telegram en hausse depuis un mois

Cette méthode semble porter ses fruits. Les fans de foot pirates doivent aujourd'hui composer avec une raréfaction de l'offre disponible sur Telegram. Les suppressions de canaux Telegram pour infraction au copyright se multiplient depuis un mois. Plusieurs pirates avec qui RTL a échangé ont confirmé que la plateforme fait maintenant sauter plus rapidement les groupes pris en flagrant délit de diffusion d'une œuvre protégée. "On fait notre boulot. Il y a un mois, c'était le début de saison. Il y a probablement eu un délai entre le moment où les pirates ont commencé à diffuser sur leurs chaînes et celui où les liens sont arrivés dans nos radars", souligne Hervé Lemaire.



L'expert et les propriétaires des droits des compétitions sportives militent désormais pour la mise en place en France du "blocage IP", un système déjà utilisé au Royaume-Uni, en Italie et au Portugal, pour aller plus loin que le simple blocage des noms de domaine actuellement en vigueur, en s'attaquant à la source de la diffusion des flux de streaming illicite. Une mesure qui bloque pour l'instant pour des considérations techniques et financières avec l'industrie des télécoms. En attendant, les ayants-droits se tiennent prêts pour la prochaine coupe du monde, pour laquelle plusieurs nouvelles injonctions de blocage sont déjà prêtes à être transmises à la Justice.

