Netflix : "Emily in Paris", "La Révolution", "Bly Manor"... Que voir en octobre?

publié le 29/09/2020 à 07:20

Préparez vos plaids et vos bonbons d'Halloween. Avec ce début d'automne, Netflix mise sur le frisson pour accompagner la chute des températures et la célèbre fête des morts qui met sur le devant de la scène sorcières et zombies.

Pour vous faire trembler et accompagner vos soirées placées sous le signe de l'horreur, Netflix a prévu plusieurs nouveautés dont la très attendue saison 2 de The Haunting qui s'intéressera cette fois à l'histoire du Bly Manor. Les fantômes de The Haunting of Hill House, la première saison, donne encore des cauchemars à certains abonnés. Plus gore maintenant et 100% français : La Révolution promet une bonne dose de sang bleu sur vos écrans avec ce twist fantastique donné à la période révolutionnaire. Affûtez vos guillotines. Si vous n'avez pas eu votre dose de virus mortel, vous vous laisserez peut-être tenter par To The Lake.

Si vous préférez voir la vie du bon côté et préférez les lumières de l'amour et du luxe : Emily In Paris, la nouvelle série du créateur de Sex & The City, devrait satisfaire vos désirs d'escarpins et de légèreté. Les films Clueless et Coup de Foudre à Notting Hill finiront de vous bercer dans le rire et la douceur.

Séries et animés

> Emily in Paris ' Official Trailer ' Netflix Date : 25/09/2020

Emily in Paris (saison 1)

Date : 02/10/2020

C'est l'actrice américaine Lily Collins (Okja, L'Exception à la règle, The Mortal Instruments) qui incarnera une consultante américaine qui devra donner son avis sur les méthodes de marketing et la communication d'une entreprise de luxe française. La nouvelle série signée Darren Star, le créateur de Sex and the City, s'amuse à empiler les clichés sur la capitale française et notre art de vivre. Faire manger des croissants sur une terrasse de café à une Américaine portant un béret au risque de provoquer l'hilarité des autochtones, ça ne lui fait pas peur. Le plaisir coupable d'octobre, assurément.

The Haunting of Bly Manor

Date : 09/10/2020

Une gouvernante est engagée pour veiller sur deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter.... Bly Manor va devoir relever un défi de taille : faire mieux ou aussi bien que la très populaire et acclamée The Haunting of Hill House. Cette suite reproduit une recette déjà-vue à la télé, celle de la franchise American Horror Story, saga qui a connu des suites plus ou moins qualitatives avec les années, en changeant totalement le cadre de l'histoire. Ne vous attendez pas à une vraie suite, donc. On croise les doigts et on espère trembler à la veille d'Halloween.

La Révolution

Date : 16/10/2020

Netflix repense la notion de "sang bleu", cette expression qui séparait les nobles du commun des mortels alors que des têtes couronnées régnaient sur la France. Aurélien Molas et François Lardenois réinventent notre période révolutionnaire avec une étrange découverte de l'inventeur de la guillotine : une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. Une maladie va jusqu’à changer la couleur du sang.

Star Trek Discovery (saison 3)

Date : 16/10/2020

Cette saison emmène l'équipage du Discovery là où personne ne s'est encore aventuré : 930 ans dans le futur. Et la Fédération a subi quelques changements.

Grand Army

Date : 16/10/2020

Cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l'avant.

Barbares

Date : 23/10/2020

Trois personnes voient leur destin se croiser lors de la bataille de Teutobourg en l'an 9 apr. J.-C., durant laquelle des guerriers germaniques ont repoussé les Romains.



To The Lake

Date : 07/10/2020

Lorsqu'un virus mortel frappe Moscou, plusieurs survivants prennent la fuite dans la nature, menacés par la maladie, de terribles pillards et... leurs propres rancœurs.

Aussi : L'Empire Oktober Fest (2 octobre), Bom Dia, Veronica (1er octobre), Song Exploder (2 octobre), Deaf U : le campus en langue des signes (9 octobre), Stranger (saison 2, 11 octobre), Social Distance (15 octobre), Quelqu'un doit mourir (16 octobre), Mon prochain invité n'est plus à présenter avec David Letterman (saison 3, 21 octobre), Ma maison rêvée (16 octobre), Toi, moi, elle (saison 5, 22 octobre), Move (23 octobre), La Disparition de Soledad (23 octobre), Un garçon convenable (23 octobre), Le jeu de la dame (23 octobre), Suburra (saison 3, 23 octobre), Les tribulations culinaires de Phil (saison 4, 30 octobre), Blood of Zeus (27 octobre)

Films et documentaires

> The Trial of the Chicago 7 ' Official Teaser Trailer ' Netflix Film Date : 25/09/2020

Les Sept de Chicago

Date : 16/10/2020

Lorsque la manifestation en marge de la convention démocrate de 1968 tourne à l'affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte.



Rebecca

Date 21/10/2020

Ce film réalisé par Ben Weathley avec Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Tom Goodman-Hill,évoque la vie d'une jeune mariée qui s'installe dans le domaine familial de son époux en Angleterre, où elle est poursuivie par l'ombre obsédante de la première femme défunte de son mari.



Aussi : d'abord des classiques comme Clueless, Donnie Brasco, Les dents de la mer, Coup de foudre à Notting Hill ainsi qu'Inglorious Basterds ou Oblivion. Rejoignent aussi le catalogue : All Because of you (01/10), Serious Men (2/10), Vampire VS The Bronx, Les liens maudits, Apprenti papa, Oloture, Hubie Halloween, 40 ans toujours dans le flow, Petit guide de la chasseuse de monstres (15/10), Love Like The Falling Rain, Rebecca, Kadaver (22/10), Rebecca (21/10), Voyage vers la lune (23/10), Nobody sleeps in the woods tonight (28/10), Holidate, Bronx, His House (30/10), Menéndez : el dia del senor.



Du côté des documentaires :

Dick Johnson is Dead

Date : 02/10/2020

Avec humour et sensibilité, la réalisatrice Kirsten Johnson met en scène la mort de son père octogénaire pour les aider tous deux à affronter sa disparition inévitable.



Bigflo & Oli : presque trop

Date : 08/10/2020

Dans ce documentaire intimiste, découvrez les coulisses du groupe de rap français Bigflo et Oli, et rejoignez les deux frères à l'occasion d'une grande tournée.



Blackpink : Light Up The Sky

Date : 14/10/2020

L'histoire du parcours, des rêves et du travail colossal derrière l'ascension fulgurante de Blackpink, girls-band au succès planétaire inégalé.