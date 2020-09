Emily in Paris | Official Trailer | Netflix

publié le 17/09/2020 à 16:34

Haute couture, machisme, rues impeccables (?), infidélités, repas gastronomique... Emily in Paris continue de révéler de nouvelles scènes et, avec, une succession d'idées reçues sur Paris et la France comme rarement on en avait vu à la télévision depuis des années.

Comme le laissait entendre le premier teaser qui commençait pas un "Oh my God, on dirait que je suis Nicole Kidman dans Moulin rouge" la bande-annonce finale d'Emily in Paris enfonce définitivement le clou. La nouvelle série de Netflix signée Darren Star, le créateur de Sex and the City n'a visiblement aucun attrait pour le réalisme. Faire manger des croissants sur une terrasse de café à une Américaine portant un béret au risque de provoquer l'hilarité des autochtones, ça ne lui fait pas peur.

Dans le teaser, nous avons eu droit à : un appartement de rêve sans vis-à-vis avec vue sur un petit square arboré, des cocktails mondains en robe de grandes maisons de couture, des bouquet de roses fraîches de beaux Français faisant le baisemain.

La bande annonce finale rajoute à cette montagne de clichés : de spacieux bureaux haussmanniens, de la lingerie reçue au travail, une Tour Eiffel scintillante (à trois moments différents en moins de 2 minutes), un lit en pleine rue devant le Sacré Cœur (parfait pour Instagram), champagne sur un bateau sur la Seine, vernissage, des mannequins nus sur le pont Alexandre III, la cadre sup' parisienne qui fume H24, soirée à l'Opéra Garnier et du vin comme s'il en pleuvait.... On comprend mieux pourquoi les Américains ont emprunté le mot français "cliché".

Et sous le vernis, la vraie France ?

La série sera diffusée à partir du 2 octobre partout dans le monde via Netflix, y compris (et c'est bien normal) dans les pays francophones. C'est l'actrice américaine Lily Collins (Okja, L'Exception à la règle, The Mortal Instruments) qui incarnera cette consultante américaine qui devra donner son avis sur les méthodes de marketing et la communication d'une entreprise de luxe française.

Le casting américain compte Kate Walsh (Grey's Anatomy, 13 Reaseson Why) mais ce qui intéressera les Français sont nos compatriotes : Philippine Leroy-Beaulieu (Trois hommes et un couffin, De Gaulle, Dix pour cent), William Abadie (Sex & The City, Gossip Girl, Homeland), Arnaud Viard, Jean-Christophe Bouvet, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery ou Camille Razat.

Le tournage a eu lieu à Paris, dans un studio de Saint-Denis, au Château de Sonnay en Indre-et-Loire et à Chicago, la ville d'origine de l'héroïne. La série comptera 10 épisodes où il sera question de choc des cultures et d'histoires d'amour (avec un incontournable triangle amoureux/"ménage à trois" que certains pensent être une spécificité française). Prions que la série sera capable de faire dans l'autodérision, faire parler ses personnages en français (après tout Emily est en France) et que sous le vernis il y aura un peu de profondeur, sans quoi Emily in Paris demeurera un plaisir coupable pour Américains en manque de cartes postales.