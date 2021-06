Pourquoi Bernard Tapie ne souhaitait pas que Laurent Lafitte l'incarne dans la série Netflix

"J'étais contre !". C'est ce qu'a déclaré Bernard Tapie dans un entretien accordé à Nice-Matin, Var-Matin, France Télévisions et La Provence mardi 22 juin, à propos du fait que Laurent Lafitte allait incarner son rôle dans la minisérie Wonderman. Actuellement en cours d'écriture pour la plateforme Netflix, cette série, créée par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, retracera la vie du célèbre homme d'affaires dans six épisodes de 45 minutes.

Bernard Tapie a confié lors de son interview, qu'il n'était pas d'accord pour que le comédien Laurent Lafitte joue son rôle dans la série car "c'est le fils d'un copain". À propos de cette décision, il a notamment déclaré que "le faire" sans lui demander son accord "n'est pas très bien" avant d'ajouter : "Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd".

Chanteur, homme d'affaires, ministre, patron de club de foot ou encore prisonnier, Wonderman retracera une vingtaine d'années de la vie de Bernard Tapie. De ses débuts professionnels jusqu'aux années 1990. Selon le scénariste Olivier Demangel, "Bernard Tapie est un personnage qui pourrait être sorti tout droit d'un roman d'Alexandre Dumas". Ce biopic "sera plus dans la fiction que dans le documentaire", a ajouté le scénariste. Les créateurs de la série ont tenu Bernard Tapie au courant du projet qui pourrait avoir plusieurs saisons.