Enfin ! Après des mois et des mois d'attente, les fans de Stranger Things peuvent découvrir de nouvelles informations sur la saison 4. Netflix a en effet dévoilé un teaser ce 6 août et une date de diffusion pour cette prochaine saison, qui sera diffusée à partir de 2022.

Si le début du teaser mélange des images des précédentes saisons, à partir de 21 secondes, nous plongeons directement dans les futurs épisodes. Joie et bonheur pour les fans de Jim Hopper qui fait son grand retour, arme au poing et prêt à en découdre.

Ce n'est pas la première fois que le héros fait son retour depuis le final déchirant de la saison 3. Dans le premier teaser de la saison 4, on voyait Hopper travaillant dans ce qui ressemble fortement à un goulag. Dans cette nouvelle image, il est déterminé à se venger et s'échapper, preuve qu'il a bien été capturé, comme l'affirmait une théorie de fans très populaire.

D'autres images à la fin de la vidéo nous montrent Max, Robin, Dustin, Lucas, Nancy et Steve dans une maison abandonnée. La petite équipe est en pleine exploration dans une ambiance des plus angoissantes. La dernière image aura de quoi faire frissonner les fans avec un aperçu d'Eleven, le crâne de nouveau rasé derrière une porte.