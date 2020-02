Netflix abandonne son mois d'essai gratuit en France

publié le 17/02/2020 à 15:08

Le mois d'essai gratuit, c'est fini. Netflix vient discrètement de supprimer son offre alléchante pour capter les futurs abonnés français. Beaucoup de clients ont bien souvent été séduits par cette offre pour regarder un ou deux programmes en particulier et finalement résilier au dernier moment leur abonnement quand le mois d'essai arrivait à son terme. Les Français devront désormais passer à la caisse dès leur inscription initiale.

Le forfait le moins cher baptisé Essentiel est à 7,99 euros par mois et le plus cher (avec 4K+HDR et 4 écrans simultanés) est à 15,99 euros par mois. Des offres annulables à tout moment et gratuitement. Une flexibilité qui a su séduire les abonnés.

L'offre d'essai est souvent mise en place sur des nouveaux marchés. Netflix doit considérer son implantation sur le territoire français comme suffisante. L'entreprise prévient d'ailleurs sur son site internet que "la disponibilité et la durée de l'essai gratuit peuvent varier selon les pays". Le mois gratuit est toujours proposé en Corée, aux États-Unis, en Russie, en Suisse ou en Grèce par exemple. L'Irlande, le Japon, la Norvège, la Pologne, la Belgique ou le Royaume-Uni (comme une vaste majorité des pays du monde) ne bénéficient plus ou pas de cette appât commercial.