Netflix vous laisse enfin désactiver sa fonctionnalité la plus agaçante

Netflix est la plateforme de vidéo en streaming la plus populaire

publié le 07/02/2020 à 13:15

Si vous êtes un utilisateur régulier de Netflix, vous avez sans doute déjà pesté contre ces vidéos de bandes-annonces qui se lancent automatiquement alors que vous naviguez paisiblement sur la page d'accueil de la plateforme à la recherche d'une nouvelle série à visionner. C'est désormais de l'histoire ancienne. Le service de streaming a annoncé que ses abonnés pouvaient enfin désactiver cette fonctionnalité de lecture automatique des aperçus de vidéos.

Dans un tweet publié le 6 février, Netflix explique que les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou désactiver l'option en se rendant dans les paramètres de leur compte depuis un navigateur Web sur ordinateur ou Mac. Il faut ensuite accéder à l'onglet "Gérer les profils", sélectionner le profil concerné puis cliquer sur "Modifier le profil" pour décocher la case "Lecture automatique des aperçus pendant la navigation sur tous les appareils". Le changement sera effectif après quelques minutes sur tous les appareils où le compte Netflix est connecté.

Avec cette mise à jour, Netflix accède à l'une des requêtes les plus récurrentes de sa communauté. "Certains trouvent cela utile, d'autres pas tellement. Nous avons entendu tous les commentaires, explique le service sur Twitter. En mars 2018, le réalisateur de Star Wars, Rian Johnson, s'était plaint en personne de cette fonctionnalité. "Mon jeu vidéo favori en ce moment, naviguer dans Netflix sans activer aucun aperçu promotionnel", ironisait-il alors.

Current favorite console game: navigating Netflix without triggering autoplay promos — Rian Johnson (@rianjohnson) March 16, 2018

Netflix laisse aussi la possibilité à ses utilisateurs de désactiver la lecture automatique des vidéos à la fin de chaque épisode, pour leur permettre de faire des pauses et de ne pas céder trop facilement au visionnage boulimique des films et des séries. Il faut se rendre pour cela dans les paramètres de son compte depuis un ordinateur, sélectionner un profil, cliquer sur "Paramètres de lecture" et décocher l'option "Lancer automatiquement le prochain épisode".