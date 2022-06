Jean-Louis Trintignant laisse derrière lui une carrière de six décennies. Un destin contrarié d'une star de cinéma qui souhaitait une vie normale. Des rôles puissants, touchants et entrés dans la légende du cinéma français. (Re)découvrez ses 8 films les plus emblématiques de sa carrière de son premier triomphe avec Roger Vadim à sa dernière prestation devant la caméra de Claude Lelouch.

C'est en 1956 que le public découvre Jean-Louis Trintignant sur grand écran dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Leur idylle hors-écran le propulse aussi devant les objectifs de la presse people. Après son service militaire en Algérie, il fait son retour en grâce en 1966 avec Un homme et une femme de Claude Lelouch avec Anouk Aimée. Le duo reviendra dans Un homme et une femme : Vingt ans déjà et son final de toute beauté Les Plus Belles Années d'une vie en 2019.

Jean-Louis Trintignant c'est aussi un duo avec Alain Delon dans Flic Story et le prix d'interprétation à Cannes en 1969 pour Z de Costas-Gavras. Sans oublier Amour de Michael Haneke, qui obtenu de nombreux prix dont la Palme d'or et l'Oscar du Meilleur film étranger.

