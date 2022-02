Michael Jackson : tout savoir sur le futur biopic du "King of Pop"

Le roi de la pop va être ressuscité le temps d'un biopic. Le film intitulé Michael, encore à l'étape de préparation, va retracer la vie de Michael Jackson. Il sera produit par Graham King, derrière le biopic Bohemian Rhapsody sur Queen, qui a rencontré la famille de l'artiste "pour la première fois en 1981".

Le script a, lui, été écrit par John Logan, en collaboration avec les responsables de la succession de Michael Jackson, décédé en 2009 d'une overdose de médicaments, rapporte le Huffington Post, mardi 8 février, sans préciser les dates de tournage et de sortie.

Michael Jackson reste l'artiste le plus populaire de sa génération, avec plus de 300 millions d'albums vendus. Le biopic ambitionne d'offrir un portrait de "l’homme compliqué qu’est devenu le roi de la pop", tout en mettant en valeur ses performances les plus emblématiques, selon un communiqué de presse consulté par Variety. Une adaptation qui enchante la mère du chanteur, Katherine Jackson : "Depuis que Michael était petit, en tant que membre des Jackson 5, il aimait la magie du cinéma."



Un documentaire, sorti en 2019, avait mis en lumière une autre facette de l'artiste. Leaving Neverland de Dan Reed a donné la parole à deux hommes qui racontaient sans détour les agressions sexuelles et viols que leur aurait imposé la star de la musique alors qu'ils étaient enfants.