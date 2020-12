Michael Jackson : les détails inquiétants de son autopsie

publié le 22/12/2020 à 20:44

Onze ans plus tard, de nombreux mystères planent toujours autour de la mort de Michael Jackson. Le 25 juin 2009, le roi de la pop nous quittait d'un arrêt cardiaque fatal après une overdose d'anesthésiques administrés par son médecin. L'autopsie a été dévoilée quelques jours plus tard, mais certains détails sur les derniers jours de l'artiste étaient restés secrets.

Le quotidien britannique The Daily Mirror a partagé le lundi 21 décembre ces informations cachées, qui viennent soulever de nombreuses questions sur le quotidien de Michael Jackson. Décédé à l'âge de 50 ans, il ne pesait que 55kg et semblait lutter contre un problème d'anorexie. Le rapport de l'autopsie révèle alors que dans son estomac ne se trouvaient que des pilules partiellement dissoutes, après avoir apparemment survécu avec un seul petit repas par jour.

De plus, une partie de sa dépouille, hanches, cuisses, épaules était recouverte de traces de piqûres, potentiellement liées aux injections d'analgésiques. "Les marques d'injection sur tout son corps et la défiguration causée par des années de chirurgie plastique montrent qu'il était en phase terminale de déclin depuis quelques années", a déclaré une source proche du chanteur.

Un corps dans un état critique

De nombreux autres détails sur l'état de la star ont de quoi inquiéter, ses lèvres étaient tatouées en rose, ses sourcils en noir, comme l'avant de son cuir chevelu pour se fondre dans sa chevelure. Ses cheveux d'ailleurs, n'étaient plus qu'une perruque collée sur son crâne. Certains émettent l'hypothèse qu'ils n'auraient jamais repoussé depuis son accident en plein tournage de pub en 1984. Le chanteur avait été sévèrement brûlé.

"Il avait la peau et les os, ses cheveux étaient tombés et il ne mangeait que des pilules quand il est mort", ajoute la source proche de Michael Jackson. Le chanteur souffrait également aux tibias, aux genoux et au dos. De plus, les nombreuses taches de peau claires et foncées retrouvées sur son corps semblent confirmer qu'il était atteint de vitiligo.