publié le 24/05/2019 à 12:06

Mektoub My Love : Intermezzo, le nouveau film d'Abdellatif Kechiche (Palme d'Or pour La Vie d'Adèle en 2013), a réussi l'exploit de vider une partie de la salle en pleine projection. C'est sans doute le naufrage de ce Festival de Cannes 2019. Pourquoi personne n'a tiré le signal d'alarme quand il était encore temps ?



Résultat ? Un film interminable de 3h28 dont trois heures passées dans une boîte de nuit où l'essentiel se résume à filmer complaisamment le postérieur et les danses supposées sexy des jeunes comédiennes. Il ne faut pas non plus oublier les 13 minutes de scène de sexe dans les toilettes. Un cunnilingus interminable qui a eu raison de beaucoup de spectateurs.

Abdellatif Kechiche bégaye son cinéma et régurgite ses obsessions, offrant au public navré le spectacle de corps moites et des dialogues au vide abyssal. Où sont la grâce, l’innocence, le charme et la sensualité du premier volet Mektoub my Love : canto uno ? Qu'est devenue la passionnante étude des doutes d'une jeunesse insouciante en quête d'identité ? Disparue. Diluée dans un affligeant spectacle qui, au final, ne diffuse même pas le parfum du scandale, juste celui de l'ennui.

#MektoubMyLoveIntermezzo, film choc de ce #Cannes2019 ? Après la projection du film en compétition ce soir, AlloCiné a recueilli les premières réactions très divisées des festivaliers autour du nouveau film d'Abdellatif #Kechiche pic.twitter.com/xLCODtv8Iw — AlloCiné (@allocine) 24 mai 2019