publié le 24/05/2019 à 10:21

Vendredi 24 mai 2019, dernier jour de la présentation des films en compétition au Festival de Cannes. Ultime film de la liste des 21, Sybil de Justine Triet, avec en tête d'affiche Virginie Efira. "C'est pas une journée commune, je le sens bien !", s'amuse l'actrice au micro de RTL.



Sybil est le nom du personnage de Virginie Efira, une romancière reconvertie en psychologue. Au moment où elle souhaite revenir à l'écriture et lever le pied sur ses consultations, elle va être contactée par une jeune actrice en détresse, enceinte de l'acteur principal d'un film en tournage, lui-même en couple avec la réalisatrice.

Le film - en salles à partir du vendredi 24 mai 2019, sur le même fuseau horaire que Cannes - de Justine Triet navigue avec bonheur entre plusieurs genres : le thriller psychologique, le jeu tourmenté des sentiments, un regard corrosif sur le milieu du cinéma et de l'édition.

On y croise Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider et Virginie, dans un rôle où l'actrice montre de multiples facettes, sans peur ou pudeur apparente. Un portrait de femme cherchant sa voie professionnelle et amoureuse touchant. "Parce qu'il était écrit par Justine Triet [...] j'ai eu un coup de foudre. C'était l'occasion de poursuivre quelque chose ensemble."

> "Sybil" - Bande-annonce

Ce sont des personnages qui cachent une vulnérabilité immense Virginie Efira





Un rôle dense, très intense, dont il n'est pas toujours facile de se libérer facilement une fois le film terminé. "10 jours après je faisais une nonne lesbienne pour Paul Verhoven donc je pense que oui !", confirme avec ironie Virginie Efira.



Justine Triet, avec qui l'actrice avez déjà tourné Victoria, a exprimé l'envie de voir sa muse "pleurer, se défigurer, tomber et se relever", selon ses mots. "C'est la moindre des choses pour un acteur. C'est assez chouette de jouer des choses contrastées [...] et ce sont des personnages qui cachent une vulnérabilité immense", confirme l'actrice avant d'ajouter : "J'aimais le cinéma en tant que spectatrice parce que ça me donnait l'impression d'être un peu moins seule."



Virginie Efira sera prochainement à l'affiche de Police d'Anne Fontaine avec Omar Sy, l'histoire d'une policière qui va tenter de persuader ses collègues de renoncer à amener à l'aéroport un étranger sous le coup d'une reconduite à la frontière, risquant la mort s'il retourne dans son pays. Autre nouvelle, annoncée à Cannes, le prochain film d'Albert Dupontel Adieu les cons dont le tournage débute en juin 2019.

Niels Schneider et Virginie Efira dans "Sybil" de Justine Triet Crédit : Les Films Pelléas