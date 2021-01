La comédienne Catherine Rich ("Les Rois maudits") est décédée à 88 ans

et AFP

publié le 20/01/2021 à 11:10

La comédienne Catherine Rich est décédée le 18 janvier dernier à 88 ans. C'est sa fille, Delphine Rich, qui a annoncé son décès à l'AFP dans un communiqué le 19 janvier.

"Ma maman est décédée hier à l'hôpital Bichat après un malaise", indique Delphine Rich. Les obsèques se tiendront le 21 janvier à 15h à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Orgeval (Yvelines) où s'étaient déroulées les obsèques de Claude Rich (Les Tontons Flingueurs, Le Souper), l'époux de Catherine Rich, décédé en 2017.

Catherine Rich démarre sa carrière dans les années 60 au cinéma dans La chambre ardente de Julien Duvivier avec Claude Rich. Parmi les six autres films de sa carrière, Va voir maman, papa travaille de François Leterrier, sorti en 1978 et Bancs publics (Versailles Rive-Droite) de Bruno Podalydès, diffusé en 2009. Sur le petit écran, Catherine Rich était connue pour son rôle de Jeanne de Bourgogne dans Les Rois maudits, celui d'Hélène dans Maguy et de Marthe dans Les Grandes Familles.

Mais, c'est surtout sur les planches que la comédienne a triomphé de 1970 à 2016. Elle a été nommée 6 fois aux Molières, dont deux pour celui du Second Rôle, grâce à ses prestations dans La Vraie Vie de Tom Stoppard, La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau, L'Homme du hasard de Yasmina Reza ou encore Le sénateur Fox de Luigi Lunari.

