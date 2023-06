"Love Again" avec Céline Dion, "Transformers"... Qu'y a-t-il au cinéma ?

Que voir au cinéma ? Entre blockbusters américains de haut vol, films d'animations et production française, la bataille fait rage dans le box-office. Ce mercredi 7 juin signe également l'arrivée sur nos écrans d'un nouveau compétiteur de taille de cette saison estivale : Transformers : Rise of the Beasts, la suite des aventures des robots extra-terrestres.

Ce mois de mai confirme la très nette embellie sur le front des entrées avec 14.260.000 spectateurs, avec près de 28 % de hausse en un an. Le magistral film d'animation Spider-Man : Accross the Spider-Verse fait une entrée en fanfare en salle avec près de 550.000 entrées, au moment où Super Mario Bros vient de passer le cap des sept millions d'entrées et est en passe de devenir l'un des films d'animation le plus vu de l'histoire.

Preuve de la puissance du film d'animation auprès du public, le Festival international de la spécialité ouvre ce dimanche 11 juin à Annecy. En France, Jeanne du Barry de Maïwenn, finira autour des 700.000 entrées, Les Trois Mousquetaires culmine à 3,3 millions d'entrées, au même titre que Les Gardiens de la Galaxie : Vol.3 et le dernier Fast & Furious cartonne.

Transformers : Rise of the Beasts

Transformers suit les Autobots, des créatures pacifiques ayant fui leur planète pour trouver refuge sur Terre, avant d'être traquées chez nous par les Decepticons, beaucoup moins amicaux. Dans ce septième film de la saga démarrée en 2007 produite par Steven Spielberg, retour dans les années 1990, à l'époque où les Autobots viennent d'arriver sur Terre. Ils vont faire alliance avec une espèce appelée les Maximals, des animaux robotisés, pour affronter leur ennemi commun : les Decepticons.

Côté effets spéciaux, c'est toujours aussi bluffant, côté scénario, il faut juste se laisser porter sans trop réfléchir, puisqu'il s'agit d'un pur divertissement ! En version française, les voix de doublage françaises fait honneur à des icônes des années 1990, Dorothée et Ophélie Winter. De plus, la bande-originale est signée par Mc Solaar.



Mais aussi...

Histoire hors du commun et football féminin, le biopic Marinette de Virginie Verrier fait honneur à une immense joueuse française, interprétée par Garance Marillier, même si le film manque peut être d'ampleur. Côté comédie française, c'est le retour d'Isabelle Mergault derrière la caméra et de Lambert Wilson qui joue un écrivain qui va entrer à l'Académie française pour Des mains en or. Pour les fans de comédies romantiques, dans Love Again, Céline Dion interprète son propre rôle et qui chante la chanson du film. Le film a été tourné avant le Covid et avant les problèmes de santé de la star, mais offre un véritable classique, efficace, du genre.

















