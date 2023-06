Mylène Farmer va-t-elle bientôt mettre fin à sa carrière ?

La fin d'une ère ? La discrète mais iconique Mylène Farmer a entamé sa nouvelle tournée Nervermore avec un concert flamboyant au stade de Lille ce samedi 3 juin. 600.000 places vendues, 13 stades, 89 semi-remorques... Cette tournée gigantesque va durer jusqu'au 29 juillet, avec des dates dans les quatre coins de la France. Un évènement unique donc dans sa carrière, qui pourrait peut-être bientôt s'arrêter, selon les propos tenus par son producteur et manager, Thierry Suc.

Selon lui, la star est en réflexion concernant la suite.

"La fin n'est jamais sûre, pour elle comme pour moi, on en parle régulièrement. Il y a un moment, il faut savoir arrêter, il faut savoir quand c'est le bon moment [...] à un moment donné, les choses s'arrêtent dans la dignité. On ne parle pas que de carrière, on parle de vie tout simplement, de nos envies, de ce qui nous motive, ou pas, à nous réveiller le matin et avoir envie de continuer. Elle se pose la question, je me la pose moi-même", résume Thierry Suc.

