publié le 24/11/2018 à 18:33

Invité du Journal Inattendu samedi 24 novembre, Jean-Paul Rouve est venu présenter son quatrième film en tant que réalisateur : Lola et ses frères. Dans ce film, Jean-Paul Rouve forme une fratrie aux côtés de Ludivine Sagnier et José Garcia et aborde plusieurs thèmes : les rapports entre frères et sœurs ou la communication familiale.



"Ce dont je voulais parler c'est du fait que si ces personnes n'étaient pas dans la même famille, se fréquenteraient-ils?", confie l'acteur et réalisateur. "Et ce lien familial instinctif est source d'affrontements mais aussi de tellement d'amour".

"J'aime parler de choses qui ne sont pas forcément autobiographique", affirme Jean-Paul Rouve qui aborde le thème de la fratrie alors qu'il est enfant unique. "Plus c'est autobiographique plus c'est personnel et les liens familiaux en général m'intéressent beaucoup".