publié le 23/10/2019 à 19:50

Pour célébrer le 666e épisode, Halloween tombe bien pour Les Simpson. Pour leur "Treehouse of Horror" annuel, le célèbre dessin animé a décidé de parodier la série Netflix, Stranger Things. Mais aussi les films oscarisés La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Le ciel peut attendre de Warren Beatty et Buck Henry.

Lisa se plonge ainsi dans le rôle d'une puissante Eleven pour sauver Milhouse de l'Upside Down. Comme le rapporte le site Purebreak, l'adolescente en profite pour affirmer ses convictions féministes : "Les filles ont trop peur d'utiliser leurs pouvoirs, parce que sinon elles ne sont plus considérées comme des femmes. On a inutilement perdu trop de bonnes sorcières à Salem [à cause de ça]".

L'épisode de la saison 31 rend également hommage à La forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui avait réalisé le générique pour le "Treehouse of Horror" de 2013. On voit ainsi Selma, l'une des sœurs de Marge, s'éprendre d'une terrifiante créature qui lui murmure amoureusement "ne crains rien, ma cheminée enflammée".

L'affiche de l'épisode spécial des "Simpson" Crédit : 20th Century Fox Television

Diffusé ce dimanche 20 octobre aux États-Unis, l'épisode sera disponible en France dès l'année prochaine.

Stranger things have happened but, uh, we can't think of any. #TheSimpsons pic.twitter.com/ciL4DiwSiD — The Simpsons (@TheSimpsons) October 21, 2019