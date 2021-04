publié le 25/04/2021 à 18:55

La soirée des Oscars de la nuit prochaine ne ressemblera décidément à aucune autre : elle sera diffusée en direct d'une gare art-déco de Los Angeles. Seront récompensés des films qui ne sont pas sortis en salle et ont été majoritairement vus en streaming.

Toutefois, ce sera aussi la première occasion, depuis le début de la pandémie, de voir des stars réunies dans un même lieu. Des stars, mais pas seulement. Parmi les participants, on retrouvera Frédéric Thoraval : ce natif de Lorient, en Bretagne, est chef monteur. Il a été nommé dans la catégorie du meilleur montage, pour le film Young Promising Woman, de la réalisatrice Emerald Fennell.

Installé à Los Angeles depuis dix ans, celui-ci sera ce soir sur son 31. Il s'est confié sur ses émotions, à l'approche de la 93e cérémonie. "C'est une émotion extraordinaire, extrêmement difficile à décrire. On est stressés, on doit préparer un smoking, ce qui fait tout drôle, car on n'en a pas encore mis cette année", détaille-t-il au micro de RTL. Et de poursuivre : "Il y aura un tapis rouge, des présentateurs incroyables... C'est une chance phénoménale. Je suis aux anges. Quoi de plus normal, dans la Cité des anges ?"

À écouter également dans ce journal :

Terrorisme - L'homme qui a tué une policière à Rambouillet était radicalisé depuis cet automne, selon de récentes informations. Un hommage sera rendu par la Ville à sa victime, ce lundi 26 avril. La policière assassinée était mère de deux enfants.

Justice - Un projet de loi a été annoncé pour la "fin mai", dans le but de combler un "vide juridique", après le meurtre de la Sarah Halimi, sexagénaire juive, en 2017. Plusieurs "rassemblements de la colère" ont été organisés en France, ce dimanche 25 avril. Une rue portera son nom dans la capitale, a annoncé la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Rentrée scolaire - Les plus jeunes retournent sur les bancs de l'école ce lundi 26 avril, après trois semaines de fermeture pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus. Collégiens et lycéens feront quant à eux leur retour en classe le 3 mai.