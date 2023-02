César 2023 : diffusion, nominations, favoris... que faut-il savoir avant la cérémonie ?

Du rire, de la légèreté et le sens retrouvé de la fête du cinéma. Pour cette 48e cérémonie, diffusée ce vendredi 24 février, les César ne rediffusent pas seulement des promesses non tenues, mais espèrent bien reconquérir le public français. L'objectif de l'Académie est de raviver la passion des spectateurs pour le cinéma français et de dépoussiérer une cérémonie jugée trop longue et trop politique par le passé.

Retour aux fondamentaux avec des nominations pour le César du meilleur film qui reflètent plutôt bien ce que les spectateurs sont allés voir. Novembre, La Nuit du 12 ou L'Innocent ont triomphé au box-office et devraient se partager la majorité des trophées. L'outsider Pacifiction, vu par 53.000 personnes seulement, pourra aussi jouer les épouvantails avec ses neuf nominations, ex-æquo avec En Corps de Cédric Klapisch, très apprécié par le public et la critique.

Côté palmarès, Virginie Efira se place comme grande favorite pour le César de la meilleure actrice. L'interprète de Mia dans Revoir Paris pourrait bien obtenir la fameuse récompense pour la toute première fois, malgré ses six nominations par le passé. Chez les acteurs, Louis Garrel pourrait aussi repartir avec une statuette pour son incarnation ou pour la réalisation de L'Innocent. Il affronte toutefois Benoît Magimel, déjà sacré l'an dernier pour De son vivant, et qui peut espérer un doublé pour sa prestation dans Pacifiction - Tourment sur les îles.

Un hommage au cinéma

Du spectacle à l'écran et sur scène pour célébrer le cinéma ce vendredi 24 février à l'Olympia avec une présentation collégiale. Jamel Debbouze, Jérôme Commandeur, Leïla Bekhti, Léa Drucker, Alex Lutz et Audrey Lamy se succèderont au micro pour animer la remise des prix. L'objectif toujours est de faire plus simple, moins long et mieux côté palmarès.

La fréquentation en hausse dans les salles obscures de l'hexagone devrait aussi être saluée. Après deux années extrêmement difficiles dues à la fermeture répétée des salles, le cinéma en France retrouve des couleurs avec près de 152 millions de spectateurs qui sont allés au moins voir un film en 2022. Les professionnels du cinéma devraient aussi livrer un hommage ému à Jean-Luc Godard, considéré comme l'un des plus grands cinéastes français et décédé en septembre 2022.

L'acteur Tahar Rahim, récompensé de deux statuettes en 2010 et prochainement à l'affiche d'un biopic sur Charles Azanavour présidera la cérémonie diffusée en direct sur Canal+ à partir de 20h45.

