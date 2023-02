Qui incarnera Charles Aznavour dans le biopic réalisé par Grand Corps Malade ?

Un monument de la chanson française. Acteur franco-algérien de 41 ans, Tahar Rahim prêtera ses traits à Charles Aznavour dans le biopic sobrement intitulé Monsieur Aznavour. Le tournage devrait débuter à l'été 2023 pour une diffusion prévue pour 2024, à l'occasion du centième anniversaire de l'interprète, d'après les informations de Variety et du Huffington Post.

Ils ne seront pas trop de deux pour retracer la vie et la carrière de l'un des plus grands chanteurs francophones. Le long-métrage sera donc coréalisé par le chanteur Grand Corps Malade et Medhi Idir, dont le duo se reforme après avoir écrit deux comédies dramatiques, "Patients" et "La Vie scolaire". Le slameur Fabien Marsaud connait par ailleurs très bien son sujet puisque les deux artistes ont collaboré pour le troisième album de Grand Corps Malade, dans lequel ils interprètent Tu es donc j'apprends.

Pour interpréter Monsieur Aznavour, qui d'autre que Tahar Rahim ? Récompensé par deux César pour son rôle dans Le Prophète de Jacques Audiard, l'acteur français s'est notamment s'est aussi fait un nom sur la scène internationale, à l'instar de Charles Aznavour dont le talent est mondialement reconnu. D'Or noir de Jean-Jacques Annaud à Grand Central où il donne la réplique à Léa Seydoux, son visage s'est exporté à l'étranger notamment grâce son interprétation du tueur en série Charles Sobrhaj dans la mini-série Le Serpent.

Avant de le retrouver dans les salles obscures pour son interprétation de Charles Aznavour, Tahar Rahim tiendra la présidence du jury de la prochaine cérémonie des César qui se tiendra la 24 février à l'Olympia.

