"Les Animaux Fantastiques 3" : le lieu du prochain film de J.K. Rowling confirmé

publié le 14/02/2019 à 08:25

J.K. Rowling aime manifestement changer d'air et faire voyager ses nouveaux héros. Le troisième volet du spin-off de Harry Potter au cinéma, Les Animaux Fantastiques, va une nouvelle fois déménager. Sur RTL Super nous avions déjà détecté quelques indices dissimulés par la créatrice du "Wizarding World" pointant vers Rio de Janeiro mais là, ça se confirme.



Pour le troisième film, attendu au cinéma en hiver 2020, nos sorciers vont voyager jusqu'au Brésil. L'un des acteurs, Dan Fogler (Jacob) a laissé glisser cette petite indiscrétion. "Je peux vous dire que nous allons au Brésil. Mais je n'en sais pas vraiment plus… J'aurai le droit de voir le script un peu avant que le tournage commence", a-t-il déclaré lors d'une interview pour le site HeyUGuys.

Les Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindelwald avait fait plus de 4 millions d'entrées en France il y a quelques mois à peine. Et la saga comptera cinq films. Nous avons donc de la magie pour tenir jusqu'en 2024 au moins ! Le quatrième et cinquième volets devraient quant à eux se dérouler dans un pays de langue allemande et en Italie si l'on en croît ce tweet de l'écrivaine écossaise.