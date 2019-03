Les 17 séries télé inédites que l'on a hâte de découvrir en 2019

publié le 31/12/2018 à 10:02

L’événement qui va marquer le monde des séries télé en 2019 sera très certainement l'ultime saison de Game of Thrones en avril. Mais si les dragons, les zombies des neiges et la politique médiévale vous passent au dessus, nul besoin de se lamenter. 2019 réserve un bon nombre de toutes nouvelles séries très prometteuses.



On peut remarquer une tendance de fond pour 2019, qui reproduit une habitude désormais bien installée dans le monde de la production audiovisuelle : l’adaptation de best-sellers. Romans, comics, remake... Il est encore très rare de tomber sur un scénario parfaitement inédit et original. Mais, les fans de ces univers auront au moins le plaisir de voir leurs héros préférés prendre vie grâce à la magie de la télévision (pour le meilleur et le pire).

Nous avons sélectionnés pour vous les toutes nouvelles séries télévisées de la prochaine année qui ont attiré notre attention.

Les certitudes de 2019

The Passage (Fox / saison 1 / 14 janvier) - Il s'agit-là d'une adaptation d'un best-seller de l'auteur américain Justin Cronin. Un roman post-apocalyptique qui raconte l'avenir de l'humanité après l'apparition de 12 créatures vampiriques infectées par un virus. Scientifiques apprentis-sorciers, secrets militaires et une jeune fille élue. Voici les trois ingrédients qui devraient séduire le public en mal de frissons.



Titans (Netflix / saison 1 / 11 janvier)

- Vous avez toujours voulu découvrir la vie de Robin sans Batman ? Cette série DC Comics comblera vos attentes. Les jeunes Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Beast Boy (Ryan Potter) devront sauver leur ville, dans une saison remplie de sang, d'os fracturés et de nuits orageuses.



Sex Education (Netflix / saison 1 / 11 janvier) - Gillian Anderson (X-Files, The Fall) est ici une sexologue vivant avec son fils ado et vierge (Asa Butterfield). Avec un camarade de lycée, ce trio très particulier va lancer son propre centre de santé. La série de 8 épisodes explorera la vie sentimentale et sexuelles des personnages tout en offrant un portrait de notre époque.

La première image de "Sex Education" Crédit : Netflix

Roswell, New Mexico (CW / saison 1 / 15 janvier) - Oui, oui, Roswell ! C'est le retour de la série de science-fiction romantique qui a fait les belles heures de la Trilogie du samedi de M6 il y a quelques années.



Black Monday (Showtime / saison 1 / 20 janvier) - Don Cheadle (Avengers), Andrew Rannells (Girls), Regina Hall (Scary Movie 3, Girls Trip) et Paul Scheer vous propose une plongée dans le monde sans pitié des traders en pleine catastrophe financière en octobre 1987. Humour, rivalité et excès sont au programme de cette série pensée par Seth Rogen et Evan Goldberg.



Umbrella Academy (Netflix / saison 1 / 15 février) - Adaptées des comics et romans graphiques éponymes de Dark Horse Comics, Umbrella Academy suit les aventures de sept enfants aux pouvoirs extraordinaires, adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un milliardaire et scientifique de renom. Tout cela dans le but de sauver le monde. Certains reconnaîtront un pitch similaire aux X-Men avec l'école du Professeur X qui accueille les jeunes mutants.

Les séries "à venir"

Tales of the City (Netflix / saison 1 / date inconnue) - Il s'agit de l’adaptation de la série littéraire culte d'Armistead Maupin publié sous le titre Les Chroniques de San Francisco en France. L'histoire suit les aventures de Mary Ann de retour à San Francisco auprès de sa fille et de son ex-mari qu'elle a laissé derrière elle pour suivre sa carrière. Diversité, énergie, excentricité.



City On A Hill (Showtime / saison 1 / date inconnue) - C'est un trio bien connu qui attire l'oeil pour cette nouvelle série : Kavin Bacon devant la caméra et, à la production, le duo Ben Affleck et Matt Damon. Le cadre de la série est la ville de Boston et elle décrira les affres du système judiciaire américain.

L'équipe de "City On A Hill" Crédit : Showtime

The Eddy (Netflix / saison 1 / date inconnue) - Damien Chazelle (La La Land) a deux projets pour la télévision : un très mystérieux pour Apple et une série musicale achetée par Netflix, The Eddy, qui racontera les péripéties d'un propriétaire de club à Paris.



Good Omens (Amazon / saison 1 / date inconnue) - Ce sont deux grands noms de la littératures fantastiques qui sont derrière Good Omens (De bons présages) : Neil Gaiman (American Gods) et l'auteur de fantasy caustique Terry Pratchett. Au casting : Jon Hamm, David Tennant et Michael Sheen...



Le Bazar de la charité (TF1 / saison 1 / date inconnue) - Antoine Duléry, Julie de Bona, et Audrey Fleurot (Engrenages) vont plonger dans les années 1890. Une série française d'époque qui fera se confronter les destins de femmes bourgeoises et modestes à Paris.



Looking For Alaska (Hulu / saison 1 / date inconnue) - Il s'agit d'une nouvelle adaptation de l'auteur préféré d'Hollywood : John Green. On doit déjà à l’américain Nos étoiles contraires ou La Face cachée de Margo.



The Witcher (Netflix / saison 1 / date inconnue) - Netflix a révélé les premières images de l'acteur dans le costume du héros de la saga romanesque et vidéoludique The Witcher. Malgré la courte durée de la vidéo, l’apparence de l'acteur a irrémédiablement refroidi les fans qui redoutaient déjà, pour un grand nombre, cette adaptation de Netflix. Pourtant le concept a le même potentiel que Game of Thrones...

Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv pour "The Witcher" Crédit : Netflix

Watchmen (HBO / saison 1 / date inconnue) - Produite par la chaîne américaine HBO (Game of Thrones), elle sera centrée sur l'équipe de super-héros de DC Comics, créée par Alan Moore et Dave Gibbons en 1985. Le projet devrait voir le jour courant 2019, soit dix ans après le film de Zack Snyder.



The Mandalorian (Disney + / saison 1 / date inconnue) - La première série Star Wars en prise de vues réelles sera composée de dix épisodes, elle sera diffusée en 2019 sur DisneyPlay, le Netflix de Disney. Le réalisateur Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) a déjà dévoilé une première photo. On y voit un guerrier mandalorien dont l'armure rappelle celle de Jango et Boba Fett, appartenant à ce groupe intergalactique.



Vernon Subutex (Canal+ / saison 1 / date inconnue)

Romain Duris, Céline Sallette et Laurent Lucas donnent vie à la trilogie romanesque de Virgine Despentes.



Le Nom de la rose (OCS / saison 1 ./ date inconnue) - Le Prix Médicis étranger de 1982, déjà adapté au cinéma par Jean-Jacques Annaud avec l'acteur écossais Sean Connery en 1986, va revenir sur nos écrans. Réalisée par Giacomo Battiato, la série de huit épisodes de 52 min sera diffusée sur OCS dès 2019. C'est John Turturro qui incarnera le fameux moine franciscain cette fois.

John Turturro devra résoudre l'énigme du "Nom de la rose" (une nouvelle fois) Crédit : OCS