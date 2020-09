Les 13 toutes nouvelles séries de la rentrée 2020 que vous devez surveiller

publié le 05/09/2020 à 07:45

Il n'y a pas que les nouvelles saisons de La Casa de Papel, The Handmaid's Tale, Engrenages ou Peaky Blinders dans la vie... Pour cette rentrée des séries 2020, les réalisateurs et les diffuseurs semblent tomber amoureux d'univers sombres, froids et oppressants. De nombreux projets horrifiques, de science-fiction ou des thrillers ont été développés et, pour une fois, le résultat semble parfaitement à la hauteur en terme de qualité.

Afin de guider vos choix dans les dizaines de sorties qui ne manqueront pas de vous faire de l’œil sur OSC, Netflix, Disney+ ou les chaînes de télévision plus conventionnelles, nous avons repéré une dizaine de nouvelles séries originales qui pourraient bien devenir vos nouvelles addictions de l'automne.

N'oubliez pas, l'avantage de commencer une nouvelle série, c'est que vous serez toujours à jour, que vous n'aurez pas huit saisons à rattraper et que vous pourrez faire les malins à la machine à café pour recommander vos nouveaux coups de cœur que personne n'avaient vu venir. Ne nous remerciez pas.

> Raised by Wolves ' New Trailer ' HBO Max Date : 01/09/2020

Raised By Wolves (3 septembre on HBO Max)

Voici votre nouvelle épopée de science-fiction. Raised By Wolves nous plonge le quotidien d'une colonie humaine sur une planète vierge. Encadrée par deux androïdes mystérieux, les enfants de cette colonie grandissent avant d'être divisés par leurs croyances et l'arrivée d'autres humains... L’esthétique rétro-futuriste et froide vous saisira la rétine et le fait de savoir qu'un certain Ridley Scott (Gladiator, Alien, The Martian) est derrière le projet devrait finir de vous convaincre de regarder cette nouvelle création d'HBO.

Away (4 septembre sur Netflix)

S'embarquant pour une dangereuse mission sur Mars à la tête d'un équipage international, Emma Green doit laisser derrière elle son mari et sa fille adolescente. Simone et Rasmus s'opposent maintenant radicalement sur la façon de sauver l'humanité.

Woke (9 septembre sur Hulu)

Que se passe-t-il dans la tête d'un dessinateur afro-américain qui ne s'intéresse pas trop à la politique lorsqu'il est soudainement arrêté par la police et confronté au racisme systémique de la société ? Eh bien, il se "réveille".

The Third Day (14 septembre sur HBO puis OCS)

Un homme accoste malencontreusement sur une île dont les habitants semblent garder de mystérieux secrets. Alors qu’il découvre leurs étranges coutumes, il va être confronté aux démons de son passé… Cette série fera vivre cette découverte aux travers des yeux d'un homme (Jude Law) et d'une femme (Naomie Harris).

Ratched (18 septembre sur Netflix)

Ce prequel dramatique de Vol au-dessus d'un nid de coucou met en lumière le parcours de l'infirmière Ratched, la grande méchante de l'histoire. Ryan Murphy donne une fois encore à son égérie Sarah Paulson un rôle qui lui permettra de briller (et de vous terrifier).



The Comey Rule (27 septembre sur Showtime)

Trump, plus vrai que nature incarné par Brendan Gleeson. Cette série adapte le livre de l'ancien directeur du FBI, James Comey, A Higher Loyalty : Truth, Lies and Leadership. On replonge ici en 2013, sous la présidence de Barack Obama quand James Comey est nommé directeur du FBI. Si vous n'avez pas vraiment compris quel était le problème avec les emails d'Hillary Clinton et le drama du début de la présidence de Donald Trump ? Cette mini-série devrait éclairer vos lanternes.



The Walking Dead : World Beyond (4 octobre sur AMC)

Second spin-off de la série post-apocalyptique consacré cette fois à la première génération de survivants ayant vu le jour et grandi après l'apparition des fameux zombies. La distribution de cette série met en avant des acteurs et des personnages plus jeunes que la série originale ce qui ne manquera pas de rafraîchir les dialogues et de changer les enjeux de la galaxie Walking Dead.

Helstrom (16 octobre sur Hulu)

Vous aimez les comics ? Vous aimez le fantastique ? Vous aimez Marvel ? Vous avez envie de savoir quelles aventures pourraient vivre le fils et la fille de Satan himself ? Helstrom est là pour vous. Daimon et Ana Helstorm (les derniers héros de Marvel qui ne sont pas encore dans la grande maison Disney) vont se retrouver à traquer les pires rebuts de l'humanité. Préparez vos pentagrammes.

The Undoing (25 octobre sur HBO)

Thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, Grace Sachs (Nicole Kidman) a un mari aimant (Hugh Grant) et un fils qui fréquente une école privée de prestige. Sa vie est fracassée par une mort violente, la disparition de son mari, des mensonges et des révélations. Le casting 100% hollywoodien de cette série (qui compte aussi le grand Donald Sutherland) ne manquera pas de retenir toute votre attention.

The Haunting of Bly Manor (9 octobre Netflix)

L'une des séries horrifiques les plus acclamées de ces dernières années est de retour. Nouvelle histoire, nouveau casting.... Il ne faudra néanmoins pas vous attendre à une suite directe ou un prequel de Hill House. Ici, vous frissonnerez à cause de poupées malfaisantes cachées dans une cave. Dans Bly Manor, une gouvernante est engagée pour veiller sur deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter...

Du côté des créations françaises

Un homme ordinaire (15 septembre sur M6)

Série en quatre épisodes librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès. Au casting, Arnaud Ducret (Divorce Club) incarnera Christophe de Salin (l'alias qui cache le père de famille) et Émilie Dequenne, Anna-Rose. Dans Un homme ordinaire, la hackeuse Anna-Rose fascinée par le fait-divers de la famille de Salin, mène une enquête parallèle à celle de la police, et permet à l'enquête d'avancer. Ce personnage est "librement inspiré d'un cyber-enquêteur qui s'est vraiment intéressé à l'affaire." Arnaud Ducret lui passe "du papa préféré des Français" à celui du "plus détesté et recherché". Rendez-vous le 15 septembre pour découvrir le premier épisode.



La Garçonne (les lundis France 2)

Six épisodes de 52 minutes, La garçonne est la 5ème adaptation d'un livre de Victor Marguerite qui fit scandale en 1921, parce qu'on y voyait une fille (Laura Smet) se déguiser en garçon pour exercer un métier d'homme : policier. On le sait, ce sont les femmes qui ont fait marcher le pays économiquement durant la Grande guerre, remplaçant les hommes dans les usines et dans les champs, ces femmes à qui on a dit en 19 : "Rentrez chez vous faire la cuisine...".



La Flamme (prochainement sur Canal+)

Cette série emprunte tout au Bachelor, mais, en réalité, elle est un gigantesque terrain de jeu comique pour Jonathan Cohen incarne ici un faux-célibataire, dans une fausse émission de télé, convoité par de fausses prétendantes.Cet immense pastiche télévisuel affiche un casting de rêve : Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Géraldine Nakache, Ana Girardot, Florence Foresti, Vincent Dedienne, François Civil, Pierre Niney, Orelsan, Vincent Macaigne... Les 9 épisodes de 26 minutes seront diffusés à partir d’octobre 2020 sur Canal+.