publié le 31/08/2020 à 10:55

L’événement télé ce lundi 31 août 2020 est sur France 2 avec le démarrage de la série La Garçonne, avec en vedette Laura Smet. Six épisodes de 52 minutes, La garçonne est la 5ème adaptation d'un livre de Victor Marguerite qui fit scandale en 1921, parce qu'on y voyait une fille se déguiser en garçon pour exercer un métier d'homme : policier. On le sait, ce sont les femmes qui ont fait marcher le pays économiquement durant la Grande guerre, remplaçant les hommes dans les usines et dans les champs, ces femmes à qui on a dit en 19 : "Rentrez chez vous faire la cuisine...".

Louise, ambulancière, est ainsi limogée, or elle doit entretenir son frère-jumeau Antoine, un toxico traumatisé par la guerre et qui refuse désormais d'être flic comme son père l'était. Louise, soupçonné du meurtre d'un ami de leur famille, décide alors de remplacer son frère.

Louise/Antoine, c'est donc Laura Smet, qui a dû cumuler trois rôles, femme du monde infiltrée dans le Paris canaille des années 20 : Louise, la sœur d'Antoine et Antoine, avec perruque mais sans autre artifice qu'un maquillage accentuant ses contours. Elle a dû creuser son personnage et ses joues, épuisée après 10 heures de tournage par jour durant 4 mois, un rythme dingue qui, dit-elle, l'a laissée au bord de la schizophrénie, éprise de ce personnage luttant pour, je la cite, "son père, son frère, la justice et la vérité". Ce polar historique est doublé d'une histoire d'amour avec un journaliste joué par Grégory Fitoussi.

> La Garçonne, la série événement avec Laura Smet | Bande annonce officielle

Pour le programme télé de ce lundi, on note aussi sur M6, ce soir, un inédit de Cauchemar en cuisine. Le jour aussi est inédit et c'est doublement chaud puisque ça se déroule à Antibes, avec deux amis d'enfance sollicitant Philippe Etchebest pour leur éviter la faillite. Leur situation est critique mais le programme savoureux, comme est intéressant sur TF1 le téléfilm Trop jeune pour moi, une histoire d'amour entre une quadra et un jeune homme. Mention spéciale pour Arielle Dombasle en mère libertine et libertaire.