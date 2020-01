"Le Lion" : Dany Boon et Philippe Katerine dans une aventure explosive

publié le 24/01/2020 à 09:44

Après avoir fait l'événement en ouverture du dernier Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, le film Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin sort le 29 janvier 2020 au cinéma avec RTL. Une comédie d'action qui réunit Dany Boon et Philippe Katerine.

Le premier dans le rôle d'un patient d'hôpital psychiatrique affirmant être un redoutable espion, le second dans celui de son psychiatre, persuadé d'avoir affaire à un mythomane. Tout ça avant que les événements ne se précipitent et que le duo ne soit embarqué dans une aventure aussi improbable qu'explosive. C'est du cinéma populaire comme on l'aime : divertissant, élégant, bien écrit et reposant sur un tandem de contraires qui s'attirent inexorablement comme jadis De Funès-Bourvil ou Depardieu-Richard. Le Lion fait clairement référence à ce cinéma-là, celui des années 70 et 80 dont nous sommes tous nostalgique.

"L'action [du Lion] amène à des situations comiques et c'est cela qui m'intéresse, parce que cela fait rire visuellement aussi. Les comédies sont de plus en plus bavardes et moins visuelles", explique Philippe Katerine à RTL. Il est formidable dans Le Lion, à la fois gauche, lunaire, poétique et burlesque. Dany Boon a eu l'élégance et l'intelligence de lui laisser un véritable espace dans la deuxième partie du film.

> Le Lion - Bande-annonce officielle HD

Une complicité entre Boon et Katerine

Bref ces deux-là se sont parfaitement trouvés à l'écran. Or, ils ne se connaissaient pas et encore moins que vous l'imaginez en ce qui concerne Philippe Katerine. "Je n'ai pas vu Les Ch'tis, mais j'avais vu Radin ! et j'avais été secoué par le jeu de Dany", explique l'acteur. De son côté, Dany Boon confie : "J'aime beaucoup l'univers de Philippe, même dans le peu de films qu'il a pu faire jusqu'à présent. À chaque fois, il a un angle bien à lui".

Alors cette complicité absolument pas feinte a aussi été renforcée par un tournage très physique. Le Lion est, par moments, un vrai film d'action avec des poursuites à vélo, en voiture, en hélicoptère et des cascades. Et là, soyons francs, Dany Boon a constaté quelques limites chez Philippe Katerine ou plutôt un mode de fonctionnement un peu irrationnel. "Il sait son texte au cordeau. Ensuite, sur l'appréhension de l'espace, c'est plus compliqué (...) On a le sentiment que lorsque Philippe Katerine se meut devant la caméra, ce n'est pas lui qui commande, il y a un gamin avec une télécommande qui est en train de jouer avec son corps. Il y a un petit côté touchant, bourvilesque", résume l'acteur et réalisateur.



Dany Boon termine le scénario de son prochain film de metteur en scène, dont le tournage devrait commencer l'été prochain. Philippe Katerine, lui, sera en tournée tout cet hiver, ce printemps et cet été dans les festivals.