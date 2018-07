Philippe Katerine dans Mes Chers Compatriotes

publié le 27/08/2016 à 12:01

Le nouvel album de Philippe Katerine s'appelle Le Film



Les anaphores du Président Philippe Katerine

Moi président de la république, je serais courageux

Moi président de la république, je serais visionnaire

Moi président de la république, je serais humble

Moi président de la république, je serais immense

Moi président de la république, je serais contradictoire



Quelques jours après son élection, le “nouveau” Président de la République Française accorde sa première interview à Carole Gaessler sur RTL !

Pendant une heure, revêtus de l'habit présidentiel, les invités exposent leur programme, composent leur équipe gouvernementale et se lancent dans l'énumération des célèbres "Moi, Président" !

STÉPHANE BERN, ANNE ROUMANOFF, JEAN-LUC REICHMANN, LAURENT BAFFIE ont accepté de jouer le jeu et leurs propositions sont étonnantes ! Paris ne sera plus forcément la capitale de la France, pas plus que La Marseillaise son hymne national ; attendons-nous aussi à une multitude de nouveaux Ministères surprenants….