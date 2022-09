Le coup de gueule d'Isabelle Morini-Bosc contre les fautes grammaticales dans les séries

La grammaire m'est rentrée à coup de gifles, donc elle m'est bien restée. Donc ça m'agace quand on la malmène à répétition dans les fictions, surtout quand on croit bien faire et qu'on a réfléchi. Aujourd'hui, ça tombe sur Marianne, une série policière que j'aime, ce soir sur France 2 avec Marilou Berry en juge d'instruction sagace et perspicace.

Dans la scène suivante, elle soupçonne une maltraitance sur enfant. "Je me suis permise de montrer les photos à une amie médecin légiste et elle est formelle, ce n'est pas du tout des marques faites par un outil". Elle dit donc "je me suis permise", ben non. J'ai permis à qui ? À moi, c'est intransitif, ça ne s'accorde pas !

Dans un autre épisode, elle parle aussi d'une robe que la victime "s'est faite faire". Encore une fois, non. Faire, suivi d'un autre verbe, c'est invariable. C'est sûrement un petit détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Malgré ces fautes, Marianne reste tout de même une bonne série.

