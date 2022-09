"Bouddhisme, la loi du silence" (Arte) : révélations choc sur des abus sexuels

Ce mardi 13 septembre 2022, à 22h35 sur Arte, vous pourrez découvrir Bouddhisme la loi du silence (déjà disponible sur la plateforme de streaming gratuite d'Arte). Il s'agit d'une enquête étayée d'Élodie Emery et Wandrille Lanos ayant demandé dix ans de travail sérieux, précis, vérifié, sur les dessous pas très propres du bouddhisme tibétain.

Les documentaristes ont découvert un système autorisant et couvrant tous les types d'abus : agressions sexuelles, violences physiques, détournements de fond, manipulations... notamment dans le domaine "Château de Soleils" situé près de Castellane (Alpes-de-Hautes-Provence). Les deux journalistes détricotent le mécanisme permettant ces abus, un ancien adepte évoque l'une des figures les plus proéminentes du bouddhisme tibétain en France, Matthieu Ricard.

"On avait un document officiel avec plus de 170 chefs d'accusation (...), Matthieu Ricard de façon un peu précipitée et chaotique est venu me remettre personnellement le dossier en disant : 'Imagine qu'on nous retrouve avec ces documents sur nous'. Matthieu ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu. Il l'a remis [le dossier] le lendemain après l'avoir lu toute la nuit. Il connaissait la situation des enfants, il savait qu'il y avait des choses pas claires, il le savait", martèle ce témoin.

Le documentaire revient notamment sur les sévices endurés par des enfants abandonnés par leurs parents dans cette structure coupée du monde. Des activités qui auraient eu lieu depuis les années 70. Un personnage, Robert Spatz, riche héritier belge devenu gourou, a été accusé de violer régulièrement des petites filles pour les mener à l'"Éveil". L'homme a été condamné à 5 ans de prison avec sursis par une cour d'appel à Liège. Le 5 octobre, la Cour de Cassation belge dira un dernier mot sur cette affaire.

Outre cette affaire judiciaire particulière, le documentaire ambitionne de décrire les nombreuses zones d'ombre qui entourent le bouddhisme et n'hésite pas à pointer du doigt des figures presque sacrée comme le dalaï-lama, prix Nobel de la Paix en 1989. Savait-il ? Aurait-il pu et du parler ? Plus qu'une accumulation de témoignages, le documentaire dessine et explore un véritable système.

Vous pouvez regarder le documentaire sur arte.tv.

