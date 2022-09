VIDÉO - "L'amour est dans le pré" : Stéphane Plaza cherche une maison pour un couple formé dans l'émission

"L'amour est dans le pré" : Stéphane Plaza cherche une maison pour Hervé et Stéphanie

"L'amour est dans le pré" : Stéphane Plaza cherche une maison pour Hervé et Stéphanie

Rencontrés lors du tournage de la saison 16 de L'amour est dans le pré, Hervé et Stéphanie cherchaient, en vain, leur nid d'amour dans la Somme. Leurs critères : trois chambres, un petit budget et une localisation proche de l'exploitation de vaches laitières d'Hervé. La présentatrice de l'émission, Karine Le Marchand, a alors demandé à son ami Stéphane Plaza d'aider les tourtereaux.



Une rencontre "mémorable" et cocasse à découvrir dans un épisode inédit de Recherche appartement ou maison, diffusé ce vendredi 16 septembre sur M6, à partir de 21h10.

Dans un extrait diffusé sur le compte Twitter de la chaîne, on découvre un Stéphane Plaza métamorphosé : en bleu de travail et botte en caoutchouc approchant une vache pour la première fois de sa vie avec Bernadette, la maman d'Hervé, avec qui il se montre très complice.

L'agent immobilier n'en n'oublie pas pour autant sa mission : il fera visiter au moins trois maisons au couple. "Et entre Hervé le tatillon et Stéphanie la directive, Stéphane Plaza ne va pas regretter son passage à la ferme", promet la chaîne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info