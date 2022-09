Sheila, Eric Dussart et Jade

Sheila et la rumeur : « quand j'étais enceinte, je me cachais »

Débat sur la fin de la vie : « Je pense qu'on a le droit si on est en souffrance, de choisir »

Le meilleur de On Refait la Télé avec Sheila !

Ce samedi 17 septembre, Eric Dussart et Jade recevaient Sheila dans On Refait La Télé. Une invitée qui a marqué des générations, de la pop, à la variété française jusqu'au disco. En ce début de week-end, elle nous a fait le plaisir de présenter son dernier album : "Venue d'Ailleurs" !

Sheila n'a pas eu une carrière des plus faciles. Dès ses 18 ans, elle se retrouve en Une de toute la presse suite à une rumeur relayée par son producteur de l'époque Claude Carrère : Sheila serait un homme. Rumeur qui la poursuivra pendant 40 ans. Elle se confie sur cette période plus que difficile dans On Refait la Télé !

Mais la carrière de Sheila, ce sont aussi de grands moments de joie comme avec son tube planétaire "Spacer". Sur scène et dans le clip, elle figurait parmi des danseurs noirs. Ce qui lui vaudra de nombreuses critiques et réflexions racistes.

Sheila fête cette année ses 60 ans de carrière ! Selon la chanteuse qui a comblé plusieurs générations, elle "ne sera jamais has-been". Un portrait nouveau apparaît sur les ondes de RTL ce samedi matin : une femme qui a "40 ans dans sa tête", un grand écart accompli et des projets à n'en plus finir !

Retrouvez toutes ces exclusivités en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité audiovisuelle ? Eva Kruyver décrypte :

- "J'irais où tu iras" est le titre finalement choisi comme hymne de la Star Academy d'après C Médiatique sur France 5 !

- Deux séries ont tout raflé aux Emmy Awards : "Succession" et "Squid Games".

- 372 000 visionnages en 24h et quasiment 1 million de téléspectateurs pour le Complément d'Enquête visant les influenceurs.

Plus de détails en vidéo !

