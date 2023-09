"Le Comte de Monte-Cristo" : comment Pierre Niney s'est-il préparé pour le nouveau film ?

Pierre Niney dans la peau du comte de Monte-Cristo. L'acteur sera en effet à l'affiche de la nouvelle adaptation cinématographique du roman d'Alexandre Dumas, signée par le duo Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte. Ce nouveau film événement sortira en salles le 11 décembre 2024.

Il s'agit du plus gros budget cinéma de l’année : 43 millions d’euros, 74 jours de tournage entre l’Île-de-France, l’Occitanie, la Provence Alpe Côte d’Azur, Malte et Chypre, une équipe qui peut monter à plus de 100 personnes sur le plateau. Aux côtés de Pierre Niney, on retrouvera Anaïs Demoustier, Laurent Laffite et Bastien Bouillon pour les personnages principaux.

Au micro de Stéphane Boudsocq pour Focus, Pierre Niney confirme l'ampleur de ce projet, avec la transformation physique que cela demande : "C'est à peu près quatre heures de préparation, après il y a environ une heure pour se démaquiller. C'est un travail de précision, avec des prothèses, du maquillage bien précis, dans un ordre bien précis. C'est vraiment un travail d'artisan et d'artiste total. Il devrait y avoir une catégorie aux César pour cela (…) pour la première fois, on va essayer de proposer une expérience vraiment immersive et réaliste dans cette vengeance aux multiples visages."



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.