"One Piece" : série Netflix, ventes, fans... Ce qu'il faut savoir sur le phénomène

C'est un phénomène mondial. One Piece, manga à plus de 35 millions d'exemplaires écoulés en France, est adapté en série télé sur la plateforme Netflix. Pour son avant-première au Grand Rex, à Paris, le mardi 29 août 2023, des fans attendaient depuis des heures devant le cinéma. Certains campent même des heures dans l'espoir d'être les premiers à rentrer. Dans la file, on aperçoit des "cosplays", déguisements portés pour ressembler aux personnages du manga.

Mais alors, quelle est l'histoire de ce manga si populaire ? One Piece, c'est une histoire de pirates en quête d’un trésor fabuleux, appelé le "One Piece". Luffy, le personnage principal, veut devenir roi des pirates en découvrant où est caché ce précieux sésame. Il a la particularité d'être un homme élastique, pouvoir qu'il a développé après avoir avalé un fruit du démon. Ainsi, il peut tordre son corps dans tous les sens, ajoutant un aspect fantastique de la série. Les histoires du manga sont empreintes de légendes, d'amitié et de piraterie qui font voyager petits et grands.

Un succès français

Pour mesurer l'ampleur du phénomène, il faut se pencher sur les chiffres : la saga a dépassé les 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 35 millions rien qu'en France, pays très friand des mangas. Au Japon, il s'en est vendu plus d'1,6 million d'exemplaires au mois de juillet. Les ventes ont généré pas moins de 150 millions d'euros dans le monde. En France, la sortie du tome 100, qui était un évènement, a été tiré à 250.000 exemplaires, soit autant qu'un Goncourt qui marche. C'était le plus gros lancement jamais vu pour un manga en France.

Quant à l'auteur de l'œuvre, il est difficilement accessible. Eiichirō Oda est le père de One Piece, mais il est très discret, à tel point qu'aucune image authentifiée de lui ne circule. Ses interviews sont toujours réalisées de dos, ou avec des plans sur ses mains. Cependant, ses fans savent qu'il est marié, qu'il a 48 ans et dort trois heures par nuit, consacrant tout son temps à cette saga. Si, en France, le manga se lit dans des livres de poche, au Japon, l'histoire parait dans un journal chaque semaine.



Un mangaka prolifique

L'artiste doit donc fournir 15 planches de manière hebdomadaire, alors que des dessinateurs de BD fournissent habituellement une planche tous les deux ou trois mois... Pour se rendre compte de l'efficacité du dessinateur, il faut savoir qu'il a pris une pause d'une semaine entre l'épisode 1.090 sorti le 20 août et le 1.091 paru le 3 septembre, car la production s'est appuyée sur lui pour la série Netflix. Il s'est excusé pour ces vacances improvisées, ce qui montre à quel point l'attente est grande.

Néanmoins, les ventes déclinent progressivement, avec une baisse de 18% des ventes en un an. Cette chute doit toutefois être relativisée : une période record des ventes s'achève après la mise en place du pass culture, et le marché avait doublé en 2021. Avec la crise du papier, la guerre en Ukraine ou bien l'augmentation du prix des carburants et de l'encre, le prix du manga a augmenté de quelques dizaines de centimes. Un manga coûte aujourd'hui sept à huit euros, contre cinq à six au maximum il y a quelques années.

Mais le marché des mangas voit son offre grandir de plus en plus, ce qui implique que certaines séries n'ont pas le temps d'être appréciées par les lecteurs. À cela s'ajoute une légère crise éditoriale en terres nippones, ce qui provoque quelques répercussions en France. Pourtant, la folie One Piece n'a pas fini de faire parler...