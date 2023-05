"Le Bureau des Légendes", "The Americans"... Les séries d'espionnage sont-elles réalistes ?

Alias, The Spy, Le Bureau des Légendes… Les séries basées sur l'espionnage fascinent les téléspectateurs par leurs intrigues et leur cadre qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Les protagonistes font partie d'organisations réelles comme la DGSE en France, la CIA aux États-Unis, le MI6 au Royaume-Uni, ou encore le Mossad en Israël. Mais ces œuvres sont-elles aussi proches de la réalité qu'elles ne le prétendent ?

"Il y a une très grande différence entre la Russie et la France, c'est que la Russie n'a pas que des personnels rattachés au SVR, au GRU et au FSB. Il y a par exemple cette spécificité des agents infiltrés, tout le monde a vu The Americans, ça n'est pas un mythe. On a trouvé des gens comme ça tout récemment", assure Cécile Vaissié, professeure en études russes et soviétiques. La série raconte l'histoire d'agents infiltrés pendant des années dans un pays, qui ont un faux emploi, une fausse identité, une famille… Ceux-là vont bâtir leur vie à l'étranger, jusqu'à être appelés quelques années plus tard par les services de renseignement.

Le Bureau des Légendes décrit le rôle de ces agents clandestins, qui sont également appelés "légendes". Pour autant, Cécile Vaissié confie ne pas pouvoir juger du réalisme de la série. "Je ne l'ai pas vue parce que je ne veux pas être influencée par des choses de fiction", explique la professeure.

