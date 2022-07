Dany Boon victime d'une fraude à 6 millions d'euros perpétré par un "lord irlandais"

Les avocats de Dany Boon ont réagi dans l'urgence pour éviter la catastrophe financière. Le comédien et réalisateur français a fait les gros titres du journal irlandais The Irish Examiner qui révélait, ce 14 juillet 2022, que Dany Boon combattait activement une tentative de fraude particulièrement inventive. À l'origine de cette arnaque, estimée à plus de 6 millions d'euros, l'acteur accuse un homme qui se serait présenté comme un "lord irlandais" respectable venant "d'une ancienne famille du pays".

Ces allégations ont été faites par les avocats de Dany Boon qui ont réussi à bloquer une partie de l'opération frauduleuse par une action judiciaire d'urgence auprès de la Haute Cour. Entre avril et juillet 2021, Dany Boon aurait été délesté de quelque 6,7 millions d'euros par un certain Mr. Birles qui utilisait plusieurs alias pour réaliser ses opérations : Thierry Fialek-Birles,Terry Birles, Thierry Waterford-Mandeville...

Le comédien aurait connu le faux lord lorsqu'il cherchait un partenaire pour se charger de l'entretien de son yacht en 2021, un lord très habile qui masquait ses traces à grands coups de mensonges sur ses origines et de montages financiers complexes. Une fois la confiance du comédien acquise, Mr Birles aurait convaincu Dany Boon d'effectuer plusieurs investissements : 2,2 millions pour des travaux de rénovation de son fameux bateau, 4,5 millions de placements avec une promesse d'intérêts très alléchante de 3,25% par an.

Où sont les millions ?

Mais plusieurs mouvements inquiétants ont réveillé Dany Boon et ses conseils. Lorsque la société irlandaise qui avait accueilli ses fonds a annoncé passer entre les mains d'une famille italienne, Dany Boon a senti le vent tourner et à demander à récupérer ses millions. Une demande qui est restée lettre morte. Les fonds avaient déjà été transférés vers des comptes au Panama et en Corée du Sud. D'autres victimes ont fait savoir au comédien français que son conseiller Mr Birles était certainement à l'origine de la fraude, provoquant ainsi la contre-offensive juridique de Dany Boon.

D'après The Irish Examiner, Dany Boon n'aurait toujours pas récupéré son argent et aurait confronté Mr Birles par messages sur WhatsApp. L'ordonnance de la Haute Cour empêche pour l'heure Mr Birles de liquider les fonds de Dany Boon en dessous d'une limite de 6 millions d'euros. Il ne peut aussi déplacer le yacht de l'acteur. La procédure judiciaire est toujours en cours et des audiences devraient se tenir prochainement.

