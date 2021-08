VIDÉO - Kad Merad revient avec humour sur sa rencontre avec Olivier Baroux

Kad Merad répond à l'interview à trous de Bruno Guillon et taille Olivier Baroux

Chaque dimanche, Bruno Guillon reçoit une personnalité qui fait l'actualité, avec à ses cotés de jeunes humoristes et de nouveaux talents de l'humour. Pour cette première, le comédien Kad Merad, bientôt à l'affiche du film Un Triomphe(sortie le 1er septembre, ndlr), a fait le déplacement.

Il s'est volontiers laissé prendre au jeu de l'interview à trous, et en a profité pour se moquer allègrement de son partenaire de toujours, Olivier Baroux, avec qui il forme le mythique duo Kad et Olivier. Lorsque Bruno Guillon lui demande de compléter cette phrase : "En 1991, Kad rencontre dans une radio Olivier Baroux et se dit en le voyant.....", le comédien césarisé pour Je vais bien ne t'en fais pas répond illico : "Qu'est-ce qu'il est moche !".

"À l'époque il avait une tête de premier de la classe avec des petites lunettes, et il avait déjà des cheveux gris. Et il roulait en Rover", raille Kad Merad. À la question suivante de savoir ce que serait Olivier sans Kad, ce dernier affirme tout simplement que son comparse serait certainement "beaucoup plus mauvais".