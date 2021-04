La tête dans les étoiles avec RTL Pop Ciné

Woody, Buzz l'Éclair et Jessie sont de retour dans ce 4ème épisode de "Toy Story"

publié le 11/04/2021 à 12:00

Ce dimanche, on décolle direction l'espace pour parler des films qui ont pour thématique l'espace. Michel Magne nous accompagnera en musique avec ses plus belles compositions. Enfin on découvrira quel jouet à inspiré quel film ! Un dimanche 5 étoiles en perspective.

Jeu

Lego Star Wars

A gagner ce weekend les casque de Dark Vador et Scout Trooper LEGO® Star Wars™. Deux casques qui constituent de réelles expériences de construction permettant à tous les fans de se replonger au cœur de la célèbre saga ! ces ensembles constituent de superbes pièces qui pourront s’exposer dans votre bureau ou de votre intérieur. Destinées aux constructeurs de briques expérimentés et passionnés, cette nouvelle collection permet de recréer certains des designs les plus célèbres de la galaxie !

Sans oublier notre iconique Montre RTL qui fera aussi partie du paquet !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche