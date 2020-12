Philippe Labro et Jean Paul Belmondo dans Pop Ciné

publié le 12/12/2020 à 09:29

On revient sur la carrière de Phillipe Labro qui a longtemps été à nos côtés chez RTL mais qui a aussi eu une vie derrière la caméra ! Au micro de Vincent Perrot il nous raconte les plus beaux moments de sa carrière et partage avec nous ses souvenirs.

> Philippe Labro est l'invité en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi, à l'occasion de la parution chez Gallimard de son nouveau roman "J'irais nager dans plus de rivières".

Jean Paul Belmondo se regarde au cinéma et se raconte aussi en musique avec un magnifique vinyle, que l'on vous offre d'ailleurs ce dimanche, et qui retrace la carrière de l'acteur en chanson de 1960 à 1981.

Jean Paul Belmondo (1960-1981) LP

Un monsieur de comédie nommé Phillipe de Broca que l'on ne présente plus ! Un grand maître dont la carrière ferait rêver plus d'un ! Un ouvrage qui présente ses meilleurs films et préfacé par Jean Paul Belmondo. Un magnifique livre que l'on vous offre aussi en jouant avec nous !

Un Homme de Comédie

Enfin un cadeau supplémentaire le DVD du film : Toto !

