Antoine Duléry et Audrey Hepburn sur le canapé de Pop Ciné

publié le 05/12/2020 à 12:00

A l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Imitacteur, dont vous a parlé Stéphane Boudsocq dans Laissez Vous Tenter Antoine Duléry sera l'invité de Pop Ciné ce weekend. Il nous livrera les petits secrets qui se cache derrière l'écriture de son livre mais surtout ceux derrière sa très longue carrière cinématographique !

> Antoine Duléry imite Gérard Jugnot

RTL Pop Ciné, c’est votre magazine cinéma ! Et quand on parle de cinéma avec un grand C, il est impossible de passer à côté de ces deux montres que sont Sean Connery et Audrey Hepburn ! Concernant cette dernière, un excellent livre de Guillaume Evin sur la star est disponible depuis quelques jours aux éditions Casa !

Audrey Hepburn

Enfin, nous vous ferons découvrir la plateforme de streaming Salto ! On vous parlera de ces offres qui vous permettront de profiter du meilleur de la télévision en ligne avec plus de 10 000 heures de programmes.

Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange ! Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.en vente sur le site : lagrange.fr.

Audrey Hepburn

On vous parlait du livre d'Audrey Hepburn, sachez qu'il sera peut-être bientôt chez vous ! Pour cela, c'est simple appelez nous et venez jouez avec Vincent sur l'antenne d'RTL pour tenter votre chance.

> Audrey Hepburn Wins Best Actress: 1954 Oscars

Et notre iconique Montre RTL !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche