Le cinéma en musique dans RTL POP CINÉ avec Vincent Perrot

publié le 22/11/2020 à 14:09



RTL Pop Ciné, c’est le magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !



Secrets de coulisses, anecdotes , à l’occasion du 50ème anniversaire de la sortie de Peau d’âne de Jacques Demy, Rosalie Varda-Demy vous fera vivre le tournage de ce film culte comme si vous y étiez, puisque elle, elle y était !

Si comme l'équipe de RTL POP CINE vous êtes amoureux de ce film, nous vous invitons à découvrir le livre Il était une fois Peau d'âne de Rosalie Varda-Demy paru aux éditions de la Martinière.

L'un d'entre vous aura la chance de le gagner aujourd'hui !



Il était une fois Peau d'âne

et parce qu'un grand film ne peut pas se passer d'une BO inoubliable, Vincent Perrot reviendra sur la grande complicité qui unissait Jacques Demy au compositeur Michel Legrand au travers d’une interview inédite.

Grands films musicaux ,musique classique au cinéma, Vincent Perrot vous fera jouer en musique !



Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange ! Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.en vente sur le site : lagrange.fr.

Vous gagnerez aussi l'intégrale de la série The Crown que l'on vous envoie tout droit chez vous, si vous réussissez à répondre aux questions de Vincent Perrot sur notre antenne !

The Crown

Et notre iconique Montre RTL !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

