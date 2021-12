"La Chronique des Bridgerton" (Netflix) : la date de la saison 2 dévoilée

Ils ont occupé nos vacances de Noël l'an dernier et ils sont bientôt de retour ! Les Bridgerton et leurs intrigues romantico-costumées vont débarquer avec le printemps pour une saison 2 sur la plateforme de streaming Netflix. Les nouveaux secrets de la narratrice mystérieuse Lady Whistledown seront dévoilés le 25 mars 2022. La bonne nouvelle est arrivée comme un cadeau de Noël bonus sur le compte Twitter de Netflix.

La série semble suivre la logique des romans qui sont à l'origine de cette adaptation télévisée. Chaque nouveau tome explore les aventures et les amours d'un personnage en particulier. Le tome 2 est centré sur Anthony. Sans spoiler les fans, voici le pitch de ce deuxième livre : "Les Bridgerton sont stupéfaits : le vicomte Anthony veut se ranger ! Et il sait ce qu'il veut : une femme dont il ne risque pas de tomber amoureux, car l'amour est subalterne dans le couple. Regé-Jean Page, l'interprète du duc de Hastings, l'époux de l'héroïne Daphne (Phoebe Dynevor), sera absent de la saison 2. Le couple autour duquel l'intrigue tournait va lentement disparaître pour faire la place belle à d'autres personnages secondaires qui vont désormais prendre toute la lumière.

C'est donc Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa quête du grand amour. qui seront les thèmes principaux de cette suite. Sa prétendante, Kate Sharma sera incarnée par Simone Ashley que les fans de la série Sex Education connaissent bien. "Daphne restera une épouse et une sœur dévouée, aidant son frère à naviguer à travers la prochaine saison des mondanités et ce qu’elle a à offrir - bien plus d’intrigues et de romance que ce que mes lecteurs ne peuvent supporter", a précisé Lady Whistledown. De nouveaux acteurs ont été sélectionnés pour intégrer le casting : Charithra Chandran, Shelley Conn (Terra Nova), Calam Lynch (Dunkerque, Derry Girls) et Rupert Young (Merlin).